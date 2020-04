Jon Rahm sueña con ser número 1 ganando un Masters muy especial

Jon Rahm, número 2 del ránking mundial, aseguró que sería "un gran sueño cumplido" llegar al primer puesto de la clasificación internacional ganando el próximo mes de noviembre, en la semana que cumpliría 26 años, el primer 'major' de su carrera en el Masters de Augusta.



"Con la situación como está, viendo a gente cercana que lo está pasando mal, cuesta concentrarse en temas deportivos. Pero ojalá sea este el año en el que consiga mi primer grande. Sería especial y un honor poder llegar al número 1", confesó el golfista vizcaíno en una entrevista en Radio Euskadi.



El vasco señaló que sus objetivos de esta temporada, a la espera de que se normalice la situación sanitaria, son los "siete torneos muy importantes" que se van a disputar a partir de agosto y que incluyen, entre otros, la Copa Ryder que se pondrá en juego del 25 al 27 de septiembre en Whistling Straits (Wisconsin/Estados Unidos).



Por otro lado, Rahm comentó que vive confinado por decisión propia, junto a su esposa Kelley, en su casa de Arizona, ya que ese estado no tiene unas obligaciones "tan severas" como el resto de Estados Unidos y "todavía está permitido salir". "Aunque no sea cuarentena te dicen que te quedes en casa y es lo que he hecho yo. No estamos en contacto con nadie. Igual nos metemos un rato en el coche y damos una vuelta para ver algo que no sea la casa. Pero son medidas que tomo yo mismo porque los campos siguen abiertos y hay torneos de golf", explicó.



Rahm considera que deportistas, como él, "en una posición de influenciar al mayor numero de personas", deben aprovecharlo "para ayudar a los que más lo necesitan y para apreciar a los que más están ayudando, los que están en primera línea".



"Ellos se ponen en riesgo y a la vez salvan muchas vidas. Es todo un honor poder ayudarles", dijo el de Barrika, quien hace unos días publicó "una carta a España" en la que animaba a la población a quedarse en casa para frenar la expansión del coronavirus.



Por último, Rahm, reconocido aficionado del Athletic Club, afirmó que "tenía en mente" y "seguramente" iba a estar el sábado en Sevilla para presencia la final de la Copa del Rey, aplazada sin fecha definitiva, que iba a enfrentar en La Cartuja al equipo rojiblanco con la Real Sociedad.