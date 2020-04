Soledad Morales, de la pista al césped y ahora en la lucha diaria de un hospital

Almería, 19 abr (EFE).- Soledad Morales, jugadora durante varias temporadas del Almería Volley Grupo 2008, cambió las canchas por el césped al pasar a ser fisioterapeuta del Polideportivo Almería de fútbol, labor que ahora ha aparcado para incorporarse al Hospital de Poniente, en El Ejido, con motivo de la crisis del COVID-19.



Graduada en enfermería y fisioterapia, ha pasado de ejercer esa última función en el 'Poli' Almería, club del Grupo IX de Tercera División, a centrarse de lleno en la atención a pacientes en ese centro hospitalario de la comarca almeriense del Poniente, donde, como en tantos otros, se combate día a día contra el coronavirus.



En su planta no están en contacto con personas contagiadas con la COVID-19 -las urgencias se han habilitado para atender y tratar a este tipo de pacientes, incluyendo la consulta por webcam-, pero ello no impide que tengan que cumplir un protocolo de seguridad.



Tampoco evita que viva cada momento con la tensión e incertidumbre de no saber qué va a pasar ni cómo va a evolucionar la situación.



"La situación está siendo dura en general y psicológicamente nos va a afectar. Es duro llegar al hospital y no saber qué te vas a encontrar, si te puede venir un paciente con sospecha y en ese momento no tienes puesto un EPI (Equipo de Protección Individual)", afirmó en una entrevista con Efe esta deportista de 24 años.



Su turno en el hospital varía entre las siete y las catorce horas y, además de su labor profesional, también le estresa estar separada de su familia y pensar constantemente en cómo se encuentran.



"Somos varios sanitarios y estamos expuestos, y más habiendo factores de riesgo en familiares; te crea muchísimo miedo y angustia", admitió Soledad Morales, que ha jugado bastantes temporadas en el club de voleibol Almería 2008.



Toda precaución es poca y la inquietud continúa cuando llega a casa, donde después de cada jornada, según indicó, sigue siendo incapaz de desconectar y no puede evitar pensar en si habrá hecho todo correcto, si estará contagiada o asintomática e infecta a su pareja.



"Es una preocupación constante", aseguró esta joven profesional almeriense, quien, mientras tanto, también añora el día a día tanto en el fútbol, desde su faceta de fisioterapeuta, como en su anterior etapa en el voleibol, deporte en el que ha competido durante muchos años.



Soledad explicó a Efe que este año decidió adentrarse "más en el deporte por medio de la fisioterapia".



"Claro que lo echo de menos. El fútbol me está dando unos valores y una formación extra y si no hubiera dado ese paso, no sería la persona que soy ahora", manifestó, agradecida al Polideportivo Almería por la oportunidad brindada.



Una experiencia que subrayó que también le ha resultado vital en su formación: fisioterapia y enfermería, pues "se complementan una a la otra y todo lo que aprendo en un sitio lo llevo al otro, sobre todo en situaciones que requieran de actuación inmediata", precisó.



"Tienes la capacidad de hacer un abordaje íntegro tanto de los pacientes en el hospital como de un futbolista en el césped", dijo.



De sus jugadores echa en falta que le pidan que los trate, aunque reconoció que "a día de hoy" no ha visto "lesiones muy graves en un campo de fútbol", algo que igualmente no se puede comparar en absoluto "a luchar por la vida de una persona".



"Vamos a salir de ésta, vamos a ser capaces de controlar la curva y volveremos más pronto que tarde a la normalidad", recalcó esta exjugadora de vóley ahora volcada en tareas sanitarias, en un mensaje de optimismo y ánimo, e igualmente convencida de que "la opción que tomaron los deportes de parar las competiciones fue la más racional".



Tito Sánchez Núñez