El turismo del golf quiere salir del hoyo

Madrid, 24 abr (EFE).- Todos los deportes vislumbran en la distancia el final del confinamiento y las medidas restrictivas para volver a ponerse en acción pero hay uno cuya relevancia suele ser fundamental en los meses venideros y va más allá del entretenimiento.



España, país donde el turismo es un sector económico capital, ha encontrado en la práctica del golf un excelente complemento a activos como la calidad de sus playas o la enorme oferta en materia de hostelería.



Hasta tal punto es así que se ha convertido en el destino mundial que acoge más visitantes internacionales para la práctica de esta disciplina. Personas llegadas de todos los rincones que además de disfrutar en el campo pernoctan en hoteles, consumen en restaurantes, alquilan coches o compran en tiendas entre otras actividades,



La situación generada por la crisis sanitaria del coronavirus, con aeropuertos cerrados y la conexión entre algunos territorios cercenada, provoca que toda estas sinergias cinceladas con esfuerzo a lo largo del tiempo puedan verse ahora afectadas.



"Es algo terrible. De momento lo que se sabe es que va a ser muy doloroso. No tenemos ningún calendario y se vive un poco al día en función de las noticias que hay. Va a ser un mal año para el turismo de golf, que aporta muchísimo a la economía del turismo España", explica a EFE Gonzaga Escauriaza, presidente de la Real Federación Española de Golf (RFEG).



"Estamos en el mismo saco del turismo. Nosotros vamos a estar muy preparados para abrir cuanto antes, porque somos un deporte sin riesgo. Lo que pasa es que si el espacio aéreo está cerrado o a los hoteles no les va a compensar abrir porque no pueden recibir a sus clientes, no podremos recibirles nosotros tampoco, aún estando preparados y dispuestos. Es una tragedia", opina Claudia Hernández, Presidenta de la Asociación Española de Campos de Golf (AECG).



Para que todo vuelva a la normalidad en la medida de lo posible, lo primero es que los campos abran de nuevo sus puertas. Escauriaza cree que, cuando se produzca una desescalada deportiva, el golf debe estar a la cabeza por sus singularidades.



"El golf puede cumplir con todas las condiciones mínimas para el no contagio dadas sus características. Se juega al aire libre, la distancia social se puede poner en cinco o seis metros, no se producen aglomeraciones, se puede reservar y pagar por internet sin que haya contacto de dinero y se puede ir directamente del párking al campo sin pasar por ningún club o ningún sitio cerrado", indica.



En la misma línea se pronuncia Hernández: "No es lo mismo salir en bicicleta, correr por el parque o jugar al golf que jugar al baloncesto y al fútbol. Hay una diferencia enorme. La mayoría de los países europeos han estado abriendo ya esta semana el golf. Y en Estados Unidos ha estado abierto desde el principio. Imaginamos que en cuanto empiecen a abrirse las comunidades, una de las primeras actividades que se abrirá es el golf".



Cuando esto suceda, eso sí, habrá quizás más mimo en cuidar la seguridad sanitaria. Así lo entiende al menos Daniel Asís, consultor y director ejecutivo de Greenfee Revenue: "Hay algunas peculiaridades que algunos campos está proponiendo a través de la red, por ejemplo que la bola no llegue a entrar al hoyo levantando por encima del mismo la cazoleta que sujeta las banderas. Cuando la bola la golpea, se da por concluido".



"Así nadie tiene que meter la mano dentro para sacar la bola. Habría que tomar muy pocas medidas pero todas las que se están proponiendo van en la misma dirección, cuidar la seguridad de visitantes y empleados", añade.



Serán los pasos previos a que todo se asemeje a como era antes. El objetivo, que España siga manteniendo su situación preponderante como destino: "De acuerdo con la estructura que tenemos y el servicio que damos debería volver a ser así".



"Pero para eso es imprescindible que los turistas y jugadores puedan venir a España, si no pueden hacerlo porque se mantiene la situación de alarma o desconfían de cómo se va a gestionar la vuelta a la normalidad entonces esa situación se retrasará. Creo que a medio plazo deberíamos volver a ser esa referencia incuestionable, el primer destino turístico de golf en el mundo", señala Asís.



Mientras, la mejor alternativa según Claudia Hernández es mirar dentro de las fronteras: "El turismo en el plano mundial quizás vaya a tardar muchos meses en recuperarse tal como lo conocíamos, se va a promover mucho el turismo interior en Europa. Es más bien recuperar a nuestros clientes, así como los espacios aéreos y el turismo internacional".



Pase lo que pase, Daniel Asís lo tiene claro, las bondades de la geografía española seguirán estando sobre el tablero: "El éxito se explica porque somos un destino turístico importante en Europa. Tenemos unas cualidades climáticas favorables, unos campos de una calidad muy buena, una infraestructuras de servicios de las mejores del mundo y una situación política de tranquilidad".



Carlos Mateos Gil