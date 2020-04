El campeón, el CSKA Moscú, propone dar carpetazo a la Euroliga

El ruso Andréi Vatutin, presidente del CSKA Moscú, actual campeón de la Euroliga, propuso este lunes dar carpetazo a la competición y dedicar todas las energías a preparar la próxima temporada. "Yo considero más importante prepararse para la próxima temporada que salvar ésta", dijo Vatutin a la agencia TASS.



Señaló que la pandemia del coronavirus no golpeó por igual a todos los países y que las medidas de cuarentena se impusieron en diferentes plazos. "No descarto que el 24 de mayo, fecha de la toma de decisión sobre la Euroliga, el nivel de restricción entre los países sea totalmente distinto y, por ejemplo, los tres clubes rusos no reciban autorización para cruzar la frontera", destacó.

Vatutin consideró muy difícil encontrar un país que pueda acoger la competición entre 18 equipos, tanto en materia de infraestructura hotelera como en lo que se refiere a los desplazamientos. "Hay muchas más preguntas que respuestas. Por el momento, esto recuerda más a una campaña de reanimación", insistió.

Se mostró comprensivo con la actitud del presidente de la Euroliga, Jordi Bertomeu, pero advirtió de que todos los equipos tendrán que "empezar de cero", lo que repercutirá en la calidad del juego.



En su opinión, "tres semanas de preparación" es muy poco y alertó sobre la posibilidad de lesiones, ya que, debido a que la competición será a vida o muerte, los entrenadores no podrán experimentar.



El CSKA es cuarto en la Euroliga con 19 victorias, las mismas que el quinto, el Maccabi, después de mejorar notablemente su rendimiento en los últimos meses tras un comienzo muy irregular por la grave lesión sufrida por uno de sus puntales, Will Clyburn.



El equipo del Ejército ruso, que se desvinculó en 2019 tras ganar la Euroliga del francés De Colo y el español Sergio Rodríguez, también se vio superado por el Khimki en la liga VTB. Debido a la pandemia de la COVID-19, el torneo fue anulado, justo cuando el principal rival del CSKA dominaba con claridad la clasificación.