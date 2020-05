Leti Canales, tras su vuelta al agua: "las primeras olas han sido una locura"

Sopela (Bizkaia), 2 may (EFE).- La surfista vizcaína Leticia Canales, décima del ránking mundial, confesó este sábado a EFE que "las primeras olas" que ha cogido en su regreso al agua tras 49 días de confinamiento, acompañada de su hermana Loiola, también surfista, "han sido una locura".



"La verdad es que las primeras horas han sido un poco de locura porque el surf es muy de sensaciones y se habían perdido. Pero me quedo con la última ola, que ha sido un giro más potente", explicó Leti, asumiendo que lo que tiene que hacer ahora es "mañana volver al agua y día a día ir mejorando".



Canales (1995), que ha salido al agua en una de las playas de su pueblo, Sopela, tenía claro que el de "hoy era un día de sensaciones" y ya "sabía" de antemano que respecto "al nivel en el que estaba" antes del confinamiento, "era muy probable que hubiese perdido".



De hecho, Canales había llegado a casa ya en los primeros días de aislamiento procedente de Australia, donde sido tercera en el prestigioso Sídney Surf Pro, una competición en la que se había ganado el apodo de "la asesina silenciosa" por su manera de eliminar a las rivales en la cita que más puntos da del circuito mundial.



A Leti esa pérdida de nivel no le preocupa en exceso porque es algo que les está pasando a "todos los deportistas". "Hemos parado nuestra actividad y se nota, pero me lo tomo con filosofía y me quedo con las últimas olas que han sido muy poco más parecidas a lo que es mi surfing, pero queda mucha por mejorar", aseguró.



En ese sentido, está de acuerdo con el aplazamiento a 2021 de los Juegos olímpicos de Tokio, ya que a los deportistas les supone "una tranquilidad".



"Es una tranquilidad porque hemos tenido un parón, un frenazo, y competir ahora en un preolímpico con nivel era difícil porque después del confinamiento era como ir sin entrenar. Ha sido lo mejor que nos han podido decir", consideró.



Canales cree que, así, los surfistas están "más tranquilos y pensando en cuando vamos a tener un Mundial, que todavía no se ha dicho si se va a tener este año o no".



En principio, el Mundial de Surf de este año, que también servía de preolímpico de cara a Tokio, iba a disputarse del 9 al 17 de mayo en la playa El Sunzal, de El Salvador, pero fue aplazado ante la pandemia de la COVID-19.