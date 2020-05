Loida Zabala, sueños de actriz y de medalla en Tokio

Redacción deportes, 16 may (EFE).- La extremeña Loida Zabala, que aspira en Tokio a ganar una medalla en sus cuartos Juegos Paralímpicos, compagina su faceta como deportista de halterofilia con sus estudios de actriz para dedicarse en un futuro a la interpretación.



Zabala (Losar de la Vera, Cáceres; 1987) tiene una dilatada trayectoria como deportista paralímpica. Su último éxito lo consiguió este 2020, el 20 de febrero, cuando logró la medalla de plata en la Copa del Mundo de halterofilia paralímpica en Manchester (Inglaterra) en la categoría de hasta 50 kilos.



"Mi sueño sería conseguir una medalla en Tokio o en otros Juegos. Me da igual el color. Voy a trabajar muy duro y a dar todo de mi. No sé si lo conseguiré, pero entreno para ello", dice la deportista extremeña, que con once años sufrió una infección de médula que le hizo perder la movilidad de las piernas y usar silla de ruedas.



Todos sus esfuerzos deportivos ahora van encaminados a los Juegos Paralímpicos de Tokio, que tuvieron que ser aplazados un año por la pandemia de coronavirus.



"Como deportista, yo confío en que las autoridades tomaran la decisión de continuar con los Juegos si la humanidad no corre peligro. Yo por el momento voy a seguir preparándome para esa meta y me iré adaptando a las circunstancias. Me hace mucha ilusión vivir otros Juegos, pero también es bueno tener varios objetivos en los que centrarse, por si uno de ellos no se lleva a cabo", confiesa.



El confinamiento por el Estado de Alarma decretado por el Gobierno lo ha pasado en Losar de la Vera. Allí ha podido seguir entrenando y pensando en su sueño de Tokio.



"Estos dos meses de cuarentena han sido sencillos para mí porque meses antes de los Juegos de Río también estuve en casa entrenando y descansando. Después de hacerme pruebas médicas por lo privado para cerciorarme de que todo estaba bien, me vine de Madrid a Losar de la Vera para poder seguir entrenando. Aquí tengo material de competición que he ido consiguiendo con los años gracias a Liberty Seguros", desvela.



Lo que sí echa mucho de menos es "impartir conferencias", aunque ahora está aprovechando el tiempo que no entrena para poner en marcha proyectos que tenía en mente como "la creación de una asociación para poder ayudar a muchas personas" y de la que contará más cuando esté todo cerrado.



"Entre unas cosas y otras, mantengo el día a día ocupado y por el momento prefiero quedarme en casa de forma responsable hasta que haya menos riesgo de contagio", comenta.



Otra de las pasiones de Loida es la interpretación y estudia la diplomatura de Cine y Televisión en la Central de Cine, de la que ya ha superado el primer curso.



"Lo que más me atrae de la interpretación es el abanico de emociones que he ido conociendo, ya que al ser deportista somos más fuertes emocionalmente y no experimentamos emociones como la desolación o la frustración. Siendo un personaje debemos dejar que todo nos afecte y es más complicado de lo que parece dejar entrar esos sentimientos", señala.



"He aprendido mucho en clase y lo que aún me queda. Me ha costado mucho encontrar mi punto débil para poder descongelar esas emociones. He podido detectar en clase que mi talón de Aquiles es mi madre, me sorprendí mucho al descubrirlo", comenta.



Hace unos años participó en un documental subvencionado por la Junta de Extremadura y dirigido por Carla Alonso llamado 'Fuerza'. Tuvo recorrido en varios festivales de cine, ganó varios premios y llegó incluso a programarse en México.



"Estoy muy agradecida por haberme dejado participar en algo que ha marcado mucho mi vida, puesto que gracias a ello me empecé a interesar por la interpretación", declara Loida, que reconoce que con ese documental querían enseñar al público "la visión de que todo se puede conseguir y que el hecho de tener una discapacidad no es un impedimento".



Como actriz, Loida destaca a Michelle Jenner. "Me gusta mucho por lo dulce que es y como cambia la emoción sin esfuerzo. Ojalá pueda ser como ella y ojalá las personas con discapacidad puedan salir en una serie o película y demostrar que se pueden hacer muchas cosas".



Mirando al futuro, si fuera actriz le gustaría "tener la oportunidad de demostrar, sobre todo a los más jóvenes, que se puede llevar una vida exactamente igual sentada y de pie".



"El cine y la televisión son una gran herramienta para demostrar normalidad", subraya.



Para Loida también es muy importante la música en su día a día. Para entrenamientos normales prefiere heavy, punk o rock. Si busca tranquilidad algo más estilo indie y si es competición o un entrenamiento muy fuerte se pone "canciones motivadoras" como 'Tu oportunidad', de Taxi.



Deporte, interpretación, música y causas sociales. Una vida poliédrica con muchos sueños por cumplir.



Por David Ramiro