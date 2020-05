El español Toni Gerona, nuevo seleccionador nacional de Serbia

Barcelona, 17 may (EFE).- El entrenador español Toni Gerona, ex del FC Barcelona, es el nuevo seleccionador nacional de Serbia, según confirmó el propio técnico, un acuerdo "totalmente cerrado", aunque no firmado presencialmente a causa de la crisis de la COVID-19.



Gerona, de 46 años, relevará a Nenad Perunicic, que dimitió tras la mala clasificación de Serbia en el pasado Europeo, que finalizó en vigésima posición.



"El vicepresidente de la federación serbia Dragan Skrbic, a quien conocí en Barcelona como jugador, me llamó para que me hiciera cargo del proyecto. En 2018 ya hubo contactos pero no era el momento; ahora sí", explica el entrenador catalán.



Un dato curioso es que por primera vez en la historia de la selección serbia habrá un tércnico extranjero en el banquillo. "No sólo seré el primer español; también el primer entrenador no balcánico al frente de la selección, porque Ljubomir Vranjes, nacionalizado sueco, es serbio de origen", recordó.



"Vengo principalmente por el proyecto, que también es supervisar las selecciones juveniles. Los dirigentes serbios quieren una mirada al exterior y un nuevo método de trabajo", subraya.



En febrero pasado, dejó el cargo de seleccionador nacional de Túnez tras perder la final de la Copa de África contra Egipto, después de haber ganado la Copa África de 2018 o la plata en los Juegos del Mediterráneo de Tarragona.



Toni Gerona nació en Tortosa (Tarragona). En 1999 se incorporó a los equipos de cantera del FC Barcelona y fue ayudante del entrenador del primer equipo, Xesco Espar (2004-2007), ganando la Liga de Campeones 2004-2005 y la liga Asobal 2005-2006.



Posteriormente compaginó el puesto de director técnico de formación con el de entrenador del Barcelona 'B' (2009-2015). Dejó el club azulgrana para incorporarse al club qatarí de El Jaish de 2015 a 2017.



Esta misma temporada fichó por el recién ascendido Chartrés de la liga gala, que se ha clasificado en la décima posición de la liga y donde seguirá también en la próxima temporada.