Topes en los hoyos, sin caddie, sin compartir palo: el golf en la desescalada

Madrid, 20 may (EFE).- El Comité de Reglas de la Real Federación Española de Golf (RFEG) ha elaborado un documento con las reglas locales que marcan los procedimientos de juego en estas etapas de desescalada y vuelta a la normalidad motivadas por la crisis sanitaria del coronavirus.



Las Reglas Locales COVID-19 reflejan una serie de directrices y recomendaciones para la práctica del golf recreacional de forma segura, incidiendo en asuntos como la distancia, las banderas, los hoyos, los equipamientos o los palos o la prohibición de los caddies.



Al respecto de la distancia social, el documento obliga a mantenerla "durante toda la vuelta", en la que no se podrán quitar ni tocar las banderas o los hoyos.



"Los hoyos deberán tener un tope que evite que la bola descienda completamente al final del hoyo. El jugador recogerá la bola con la mayor prevención posible", subraya el texto.



Los jugadores no compartirán ni se prestarán ningún tipo de equipamiento (guantes, bolas, arreglapiques, tees, marcadores de bola, medidores de distancia, etc.). "Todos los elementos que se utilicen para el juego serán de uso exclusivo del jugador y no podrá compartir palos de golf", indica la RFEG.



En ese sentido, el jugador es el único que puede marcar, levantar y reponer la bola dentro y fuera de green.



El uso de caddies queda asimismo prohibido.



En cuanto a la entrega de tarjetas, marcador y jugador nunca manipularán la tarjeta o dispositivo electrónico del otro. Se permite que jugador y marcador comuniquen al Comité su conformidad con los resultados de la tarjeta de forma verbal o de cualquier otra forma. En caso de usar tarjeta física, el Comité higienizará la tarjeta de resultados antes de entregarla al jugador, quien anotará sus resultados en su propia tarjeta, con la conformidad del marcador. El jugador devolverá la tarjeta al Comité, que la higienizará antes de procesar los resultados.



Aquel jugador que incumpla intencionadamente cualquier directriz del Protocolo de Competiciones o del Protocolo General de Apertura del Deporte del Golf adoptada por el Comité incurrirá en una penalización.



Por la primera infracción, la penalización es de dos golpes en Stroke Play o Pérdida del Hoyo en Match Play. La siguiente infracción conllevará su descalificación y deberá ser invitado a abandonar el campo. El acto accidental o no intencionado no supone infracción, puntualiza la RFEG, quien asimismo solicita a los jugadores que no estrechen la mano.