Tokio 2020 no contempla la cancelación de los JJOO si no se celebran en 2021

Tokio, 21 may (EFE).- La organización de los JJOO de Tokio 2020 señaló hoy que no contempla la cancelación del evento en caso de no poder celebrarse en 2021 debido a la pandemia, y se desmarcó así de unas declaraciones realizadas por el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach.



El director ejecutivo del Comité Organizador de los Juegos, Toshiro Muto, afirmó que ni este organismo ni el Ejecutivo nipón han señalado en ningún momento que 2021 fuera la "última opción" para celebrar los Juegos, y recalcó que los responsables nipones "trabajan para que los JJOO se celebren el verano del próximo año".



Después de que el Gobierno nipón y el Comité Olímpico Internacional (COI) acordaran retrasar el evento y las nuevas fechas para 2021, los organizadores "sólo están centrados en los preparativos" para que los Juegos comiencen en julio del próximo año, como está previsto, dijo Muto en una teleconferencia.



El responsable de Tokio 2020 salió así al paso de unas declaraciones de Bach realizadas este jueves a la cadena británica BBC, en las que afirmó que el primer ministro nipón, Shinzo Abe, le había comunicado que para Japón el verano de 2021 suponía "la última opción" para acoger los Juegos.



Bach expresó su "comprensión" con la postura de Abe, puesto que "uno no puede emplear para siempre a 3.000 o 5.000 personas para el Comité Organizador" ni tampoco "se puede cambiar cada año el calendario deportivo mundial" y "mantener a los atletas en la incertidumbre", según dijo.



"No creo que haya un entendimiento diferente entre nosotros sobre la posible cancelación de los juegos", afirmó Muto, quien añadió que el presidente del COI "ha dicho en más de una ocasión que todavía queda más de un año" hasta la celebración de Tokio 2020.



"Por tanto, no deberíamos discutir o debatir en estos momentos sobre una nueva reprogramación de los JJOO", sentenció el director ejecutivo de Tokio 2020.



Muto tampoco quiso comentar la posibilidad de que las olimpiadas de Tokio se celebren a puerta cerrada en caso de que no fuera posible garantizar la seguridad del público por el riesgo de propagación del coronavirus, una opción que Bach se mostró abierto a discutir con los atletas y la Organización Mundial para la Salud.



"Queda más de un año hasta los Juegos, y creemos que es muy pronto en este punto para tener esa discusión", señaló Muto, quien admitió que los organizadores "tendrán que aplicar algún tipo de medidas preventivas" si continúa la propagación del virus para el verano de 2021 aunque señaló que aún "no se han decidido cuáles".



En este sentido, en sus declaraciones a la BBC apuntó Thomas Bach que "hay que prepararse para distintos escenarios" y citó entre ellos "una posible cuarentena para los deportistas, para algunos deportistas o para otros participantes".



El presidente del COI indicó asimismo que, pese a la partida adicional de 800 millones de euros destinada por el organismo a cubrir los sobrecostes del aplazamiento, los Juegos "serán diferentes, necesariamente tienen que serlo".



"Si algo hemos aprendido en esta crisis es a centrarnos en lo esencial, no en lo accesorio. Esto se reflejará en los Juegos. Sin tabúes", comentó sobre posibles recortes.