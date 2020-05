Alejandro Blanco (COE): "Pedimos que aceleren la desescalada"

El presidente del COE, Alejandro Blanco, participó este miércoles en una la charla con la Unión de Federaciones Deportivas Gallegas (Ufedega) en la que expresó su deseo de que el Gobierno acelere la desescalada para que todos los deportistas puedan regresar lo antes posible a los entrenamientos.



"Hice muchas peticiones a quien corresponde porque creo que debemos ser todos iguales en la desescalada", indicó el responsable del COE según ha trasladado Ufedega en un comunicado.



Añadió que "no le puedes argumentar razonablemente a nadie que un futbolista pueda entrenar y un piragüista, un tenista o un judoca, por poner tres ejemplos, no puedan".



Por eso ha pedido al Gobierno que acelere "la desescalada".



Además, cuestionado por si existe alguna posibilidad de que ciertos deportes no figuren entre las modalidades que se puedan celebrar el próximo año en los Juegos de Tokio, el presidente del Comité dijo que o compiten todos o, si no, no tienen mucho sentido.



"Estoy convencido de que habrá Juegos y en los Juegos estarán todos los deportes", sostuvo Blanco, que confía en que la próxima temporada pueda empezar en septiembre.



"El presidente del Gobierno dijo que los turistas extranjeros podrán visitar España a partir de 1 de julio y que poco a poco se irán abriendo mas fronteras. No veo que haya dificultad para que las competiciones puedan empezar en septiembre", pronosticó.