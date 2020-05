Carolina Marín: "Me ha beneficiado que se hayan aplazado los Juegos"

Madrid, 28 may (EFE).- La campeona olímpica de bádminton, Carolina Marín, reconoció que en su caso personal vino bien el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020 a 2021 como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del coronavirus.



"Me ha beneficiado que se hayan aplazado. Lo primero porque estábamos viviendo todos los deportistas en una incertidumbre que no nos dejaba entrenar al cien por cien ni hacer nuestra rutina diaria de entrenamientos", indicó.



"Además yo he tenido la lesión de la rodilla, luego me puse enferma, tuve el problema personal con mi padre... mentalmente no podía estar al cien por cien en los entrenamientos y en la competición. Tener un año y pico para preparar los Juegos me beneficia muchísimo y el año que viene más que nunca voy a ir a por la medalla de oro", añadió.



Marín explicó cómo ha vivido el confinamiento: "Para mi han sido unos meses bastante complicados porque desgraciadamente tengo a mi padre hospitalizado y he tenido que adaptar todos mis entrenamientos. Por la mañana entrenaba en casa solamente la parte física porque no podía hacer nada de bádminton ni coger una raqueta y un volante".



"Lo he compaginado con tener que ir todos los días al hospital con mi padre. Han sido unos meses duros y complicados pero ya por fin estamos de vuelta en Madrid y en el CAR", señaló la embajadora 123aCorrer de Banco Santander, tras pisar de nuevo el CAR del Consejo Superior de Deportes de Madrid.



El objetivo ahora es recuperar poco a poco un estado de forma óptimo: "Todo comienzo hay que ir haciéndolo poco a poco y progresivo porque ahora justamente es cuando más debemos cuidar nuestro cuerpo y ser precavidos en el sentido de que pueden venir fácilmente las lesiones ya que he estado casi tres meses sin coger una raqueta y un volante".



"No estaba acostumbrada a los desplazamientos y movimientos tan explosivos a los que estamos acostumbrados en bádminton. Físicamente me he mantenido bastante, pero al final esos movimientos no los he hecho en casa. Primero iremos muy progresivo y poco a poco, seguramente a través de Fernando (Rivas) y los entrenadores, la idea es ir metiendo complejidad a los ejercicios de entrenamiento", completó.



Atrás queda la grave lesión que sufrió recientemente: "Estos meses de parón que he tenido me han venido muy bien, he cogido muchísima más elasticidad en la rodilla y la tengo más flexible. También he trabajado bastante el no perder musculatura, aunque he perdido algo. De momento no noto nada raro".



En cuanto a la vuelta a la competición, comentó: "La Federación Mundial hace unos días ha reprogramado el calendario, ha movido algunos torneos. Tenemos en tres o cuatro meses casi veintidós torneos, muchísimos".



"En un principio se va a empezar a partir de septiembre pero todo se irá viendo en función de cómo el coronavirus vaya evolucionando a nivel mundial y si nos podemos desplazar a esos países a competir", afirmó.



Esos son los plazos que se marca asimismo su entrenador Fernando Rivas: "Si todo va bien estaremos preparados para volver en septiembre pero vamos a ver cómo evoluciona el coronavirus. En septiembre está planteada la vuelta a la normalidad".



"Este parón nos ha beneficiado para dar descanso al cuerpo, porque estaba sufriendo bastante. Hemos hecho un esfuerzo tremendo, sobre todo Carolina para recuperarse de la lesión y de sus temas personales. Nos ha venido bien. Hemos tenido tiempo de aprender más, de analizar mejor, y creo que para Tokio estaremos en perfectas condiciones para pelear por el oro", opinó.



Rivas cree también que la vuelta al trabajo de su pupila debe ser progresiva para evitar lesiones: "Inicialmente vamos a hacer ejercicios muy básicos, sin mucha incertidumbre, para que la rodilla siga protegiéndose. Poco a poco iremos aumentando la complejidad hacia un entrenamiento con todas las variables que siempre metemos y las novedades que introduciremos para los torneos de septiembre".



"La continuidad del entrenamiento la hemos podido hacer sobre todo a través del entrenamiento físico y progresivamente. Hemos hecho análisis de vídeo para tener claro los patrones que vamos a trabajar cuando estemos en pista. También hemos hecho trabajo con la psicóloga, de gestión de la situación más otras situaciones que se han ido dando", finalizó.