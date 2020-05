Luis Ruiz: "Va a ser mi primer cumpleaños en un vestuario"

A Coruña, 31 may (EFE).- LaLiga se irá esta temporada, excepcionalmente, más allá del 30 de junio y el lateral izquierdo del Deportivo Luis Ruiz cumplirá años (28) ese día por primera vez en un vestuario; es la nueva normalidad, que también afecta al fútbol, un deporte que se presenta incierto por las circunstancias en que se reanudará tras la pandemia de coronavirus.



Ruiz aprovechó el confinamiento para avanzar en sus estudios de Educación Física y tuvo que sobreponerse a la muerte de un amigo por la COVID-19, la pandemia que ha cambiado todo y que se ha convertido en una especie de rival al que el fútbol espera derrotar.



En una entrevista con Efe, el lateral reconoce que el coronavirus impone "respeto" por la cantidad de vidas que se ha llevado, pero asume la vuelta del fútbol como una forma de contrarrestar la pandemia.



"Volver es una cosa que tenemos que hacer. No nos podemos quedar en casa. Está claro que hasta que no haya una vacuna no va a haber riesgo cero, pero parece que el coronavirus está más controlado y nosotros debíamos dar un paso adelante como lo han dado los sanitarios o los transportistas, que han estado al pie del cañón y jugándose su vida", explica.



"¿Por qué nosotros, con menos riesgo, no podemos hacerlo?", se pregunta Ruiz, que respalda la decisión de retomar la actividad.



Lo dice alguien que ha perdido a un amigo: "El virus estaba en China, se decía que aquí no iba a llegar, al final llega, piensas que a tu entorno no le va a pasar nada y no te das cuenta de lo que es hasta que le pasa a algún amigo tuyo. Fue duro enterarme de la noticia y estoy afectado en ese aspecto, pero salimos adelante. Hay que intentar llevarlo de la mejor posible y cuidarnos".



Para volver a competir, los jugadores en general, los del Deportivo en particular, afrontan días con dobles sesiones de trabajo y "entrenamientos físicamente exigentes".



Las primeras jornadas fueron de "mucha carga física para recuperar el tono" que tenían y habían "perdido" en el confinamiento, y ahora ya han entrado en una fase de trabajo "táctico, técnico y de recuperar sensaciones con el balón", señala el futbolista.



Tras haber iniciado esta especie de pretemporada en solitario, después en grupos de un máximo de diez jugadores y, en los últimos días, en grupos de catorce, desde este lunes, los equipos podrán trabajar en un solo grupo, pero el tiempo se les echa encima; en menos de quince días estarán de nuevo en el césped jugándose la temporada en once partidos.



"Es muy poco tiempo para preparar físicamente a los jugadores, hablando desde la perspectiva de un estudiante de educación física. No es una pretemporada normal como cuando tienes seis o siete semanas para preparar un campeonato de 42 jornadas; ahora preparas once partidos", sostiene.



Entiende que lo "idóneo hubiese sido tener alguna semana más" en un solo grupo para adaptarse a ese fútbol condicionado por un calendario comprimido, la ausencia de público en la grada y un protocolo sanitario que cumplir.



"El que mejor haya hecho la pretemporada y se adapte a esta situación nueva es el que va a tener más ventaja", apunta Ruiz, consciente de que la COVID-19 supone una ruptura con todo lo anterior.



"Aquí no hay dinámicas porque la que traían los equipos se ha cortado, ya sea para bien o para mal. Es como comenzar una nueva Liga, pero con las posiciones ya marcadas", asegura.



En el caso del Deportivo, el parón le ha cogido en puestos de descenso a Segunda B y tendrá que salir de ahí sin uno de sus grandes apoyos, la afición.



"A nosotros, nos puede afectar un poco más porque estaban viniendo al campo cerca de 25.000 personas y eso se nota, es un plus, pero tenemos que aceptar esta situación y sobreponernos con otro tipo de cosas", asegura sin menospreciar cualquier iniciativa que pueda "sumar", como tener aficionados virtuales en la grada o escucharles de algún modo.



LaLiga baraja partidos a las 17:30 horas en el norte y Luis Ruiz lo "respeta", pero con matices: "Es verdad que no hace el mismo calor en Coruña que en Cádiz, pero no sé hasta qué punto se podrá jugar a esa hora. Hace un par de días estábamos a 28 grados", recuerda.



En su primera campaña como deportivista ha participado en once encuentros de Liga, cinco como titular, ha tenido tres entrenadores y otros tantos presidentes, uno de ellos de forma interina.



"Ha sido una temporada un poco convulsa a nivel colectivo. A nivel individual no he contado con todas las oportunidades, pero he trabajado y, cuando he jugado, creo que he aportado. Ahora espero ayudar en esta recta final en que vamos a tener oportunidades todos. Es como un reto, once partidos para quitarme la espina de cómo se ha desarrollado la temporada", dice.



Tras haber "estado en una situación muy crítica", el Deportivo ha sacado "la cabeza" del pozo, pero el futuro está en el aire, también el del propio Luis Ruiz, que finaliza contrato, aunque no el 30 de junio porque esta temporada se alargará más allá de una fecha que, para él, es especial, su cumpleaños. Por primera vez lo pasará en un vestuario.



"Se lo comentaba a mi mujer. Va a ser la primera vez en un vestuario y que me feliciten los compañeros en persona, así que a ver si me cae algo (algún regalo) también", bromea el onubense, que se crió en Madrid y estuvo enrolado en el Atlético antes de sumarse al Leganés, con el que ascendió de Segunda B a Primera, el Cádiz y el Lugo.



Su etapa como 'colchonero', "desde los 10 años hasta prácticamente el equipo filial", le marcó porque allí le "formaron como futbolista y persona" y parte de los valores que tiene vienen de esa época en la que compartió vestuario con jugadores con Morata o Koke, con los que mantiene contacto.



Carlos Alberto Fernández