Fitzgerald dice que para lograr un cambio racial se necesita la acción

Tempe (Arizona, EE.UU.), 12 jun (EFE).- El receptor estelar de los Cardinals de Arizona, Larry Fitzgerald, dijo que el siguiente paso para combatir el racismo y la injusticia social es la acción a todos los niveles.



En teleconferencia con periodistas, Fitzgerald destacó que "eso es realmente lo que afectará el cambio, porque otros métodos ya hemos visto que no trabajan".



Fitzgerald creció en Minneapolis y participó en las protestas allí después de la muerte del hombre negro George Floyd mientras estaba en custodia de la policía.



El ofensivo titular de los Cardinals viajó desde Arizona, donde estaba cuando murió Floyd, el Memorial Day, hasta su ciudad natal de Minneapolis.



Fitzgerald, que llegó hasta el vecindario de Minneapolis, donde la policía detuvo Floyd, y que fue el mismo donde el creció, dijo que pudo ver de primera mano todo lo que estaba sucediendo allí.



"Estoy tratando de apagar incendios aquí en Minneapolis en este momento", comentó Fitzgerald. "Me aseguraré de que mi presencia se sienta, quiero que la gente crea que es importante no sólo hablar. He dicho lo que he sentido. Dije lo que creo justo en mi corazón, y ahora se trata sólo de la acción", subrayo.



Fitzgerald agregó que "se trata de servir a la comunidad, cerrar la brecha, y eso es realmente mi enfoque en este momento, tratar de hacer eso aquí, en Arizona, y ser una influencia positiva".



El receptor abierto compartió sus pensamientos sobre la muerte de Floyd y el racismo institucionalizado en todo el país en un ensayo del New York Times, el domingo.



Dijo que no quería hacer comentarios públicos hasta que él mismo comprendiera la situación y señaló que participó en protestas en el sur de Minneapolis con su hijo Devin, de 12 años.



"Quería no sólo obtener información precisa, sino también evaluar cómo serían mis verdaderos sentimientos y emociones", argumentó.



El receptor comentó que "el lugar donde mataron a (Floyd) está a menos de un kilómetro y medio de donde pasé la gran mayoría de mi infancia, y quería involucrarme emocionalmente en lo que estaba sucediendo, y sentí que si daba una cita o aparecía en la televisión respondiendo preguntas, sería posible facilitar un artículo que alguien más estaba escribiendo correctamente".



"Sentí que era mejor simplemente sentarme durante dos semanas y tomar notas de cada interacción que tuve con alguien, blanco, negro, agente de policía, tuve muchas conversaciones con diferentes personas", indicó.



Agregó que "quería obtener sus sentimientos y las emociones que sentían porque mucha gente estaba indignada y otras personas eran optimista de que esto provocaría un cambio".



Fitzgerald comentó que ha hablado con políticos, incluidos legisladores estatales, activistas comunitarios y líderes, alrededor de Minneapolis y St. Paul.



En ese sentido, señaló que no ha seguido mucho las protestas en el área de Phoenix, pero dijo que había hablado con el gobernador de Arizona, Doug Ducey, y con el fiscal general Mark Brnovich.



Fitzgerald destacó que generalmente trata de mantenerse fuera de la política, y que prefiere escuchar lo que dicen los políticos y ver lo que hacen.



También adelantó que no sabe si se arrodillará durante el himno nacional cuando vuelva la competición y dijo sentirse orgulloso cuando su hijo le preguntó si podían ir a las protestas.



"Estaba realmente orgulloso de él y de sus puntos de vista", destacó Fitzgerald. "Fue genial ver a una persona joven, de 12 años, que no ha experimentado nada de eso, siendo tan socialmente consciente. Me dio esperanzas y, como padre, me enorgullece ver que estoy ayudando a criar a un joven que socialmente está comprometido".