Varner III sigue de líder pero le acechan Spieth y McIlroy; Rahn se despide

Forth Worth (Texas, EE.UU.), 12 jun (EFE).- El estadounidense Harold Varner III conservó el liderato al cabo de la segunda ronda del Charles Schwab Challenge, el primer torneo de la PGA Tour que se disputa tras la suspensión impuesta por la pandemia del coronavirus.

Varner, de 29 años, quien ha reconocido que jugar sin espectadores le favorece, acabó su recorrido con 66 golpes (-4), tras entregar cartulina de ocho 'birdies', 'bogey' y doble 'bogey'.

El número 91 en la clasificación mundial, suma 129 golpes, 11 bajo el par pero le acecha desde el segundo lugar Jordan Spieth al repetir hoy un registro de 65 golpes (-5) y sumar 130 (-10).

Bryson DeChambeau también acabó el recorrido con 65 golpes.

El norirlandés Rory McIlroy, que destacó en la jornada con una tarjeta de 63 golpes (-7), recuperó 35 puestos en la clasificación hasta quedar cuarto con 131 golpes y nueve bajo par.

McIlroy fue el primero en conseguir un 'eagle' en el torneo, lo hizo en el primer hoy. Además, apuntó seis 'birdies' y un 'bogey'.

"Me he encontrado muy seguro durante todo el recorrido y he ido a más con mis golpes", comentó McIlroy al final de la jornada.

Collin Morikawa, de 23 años, quien hasta la temporada pasada estaba en la universidad, acabó con 67 golpes y 131. Comparte el cuarto puesto con su compatriota Xander Schauffele y el norirlandés McIlroy.

Más distantes, pero con inquebrantables aspiraciones por ahora se mantienen los estadounidenses Justin Thomas, líder de la PGA Tour, y Gary Woodland, actual campeón del Abierto de Estados Unidos. Ambos suman 132 golpes (-8).

El dos veces campeón del Masters, Bubba Watson, ocupa el decimocuarto puesto con 134 golpes (seis bajo par).

El español Jon Rahn, segundo en la clasificación mundial, tuvo una jornada para el olvido pues no pudo superar el corte, que quedó establecido en (-2).

Rahn, de 25 años, que busca el primer puesto en la clasificación mundial, quedó eliminado con un registro de 71 golpes (+1) para un total de 140 (par).

Rafael Cabrera será el único español de los tres que comenzaron el torneo. Remontó 20 puestos al completar la segunda jornada con 67 golpes (-3). Ahora ocupa el decimonoveno con 135 (cinco bajo el par), a seis del líder.

Cabrera acabó con tres 'birdies' que logró en los hoyos 1, 9 y 18.

El mexicano Abraham Ancer perdió 12 puestos. Acabó la segunda con 70 golpes (par) y sumó 134 que lo dejaron decimocuarto en la clasificación con seis bajo par.

El chileno Joaquín Niemann entregó una cartulina de 65 golpes (-5) y 137 (-3). Subió 75 puestos, la mayor remontada de la jornada.

Niemann acumuló seis 'birdies' y un 'bogey'.

El venezolano Jhonattan Vegas, quien no brilló como en la primera ronda (-6), hoy entregó una tarjeta de 74 (cuatro sobre par), suficiente para superar el corte con 138 (-2). Ocupa el puesto 47.

Junto a la eliminación del español Rahn, se produjo la salida de su compatriota Sergio García con 70 golpes (par) y 139 (-1).

También dijeron adiós el colombiano Sebastián Muñoz (141 golpes, +1), el argentino Emiliano Grillo (143, +3) y el mexicano Carlos Ortiz (144, +4).