Trump atiza a Goodell y a los jugadores de la NFL: "Cuando suena el himno no debes arrodillarte"

El presidente Donald Trump criticó al comisionado de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), Roger Goodell, al decir que le había sorprendido su cambio de postura sobre las protestas de los jugadores ante el racismo y señaló que "nadie" le había pedido ese posicionamiento. "Me sorprendió Roger, Roger Goodell, que hubiera hecho lo que hizo e hiciera la declaración que hizo. Nadie lo estaba pidiendo", dijo el mandatario estadounidense, que apareció anoche en FOX News.



El pasado 5 de junio Goodell dijo que la NFL se había equivocado en cuestiones de racismo, en respuesta a las demandas de los jugadores profesionales tras la muerte del hombre negro George Floyd en Minneapolis, después de que un policía le aprisionase el cuello con la rodilla. Goodell hizo la declaración porque un grupo de jugadores se lo solicitó específicamente, algo que Trump no mencionó.



El presidente mantiene que los jugadores no deben arrodillarse durante la interpretación del Himno Nacional, en señal de protesta. "Cuando suena el Himno Nacional y se alza nuestra bandera, la gran bandera estadounidense, no debes arrodillarte", reiteró Trump al presentador Sean Hannity. "Deberías de estar de pie, preferentemente con la mano sobre tu corazón o saludando. Pero no deberían de arrodillarse", insistió.



"Vi que la NFL se debilitaba mucho. Vi a Drew Brees que es un guerrero, un gran quarterback. Soy fanático suyo. Lo vi hacer esa hermosa declaración y al día siguiente se retractó de la declaración", recordó el presidente republicano. "Habló sobre su padre y su abuelo, peleando en la guerra por nuestro país, nuestra bandera, y al día siguiente se retractó. Simplemente no entiendo eso", dijo.



"Hay que estar de pie cuando se levanta la bandera. Creo que perderán muchos aficionados y apoyo en la NFL. Eso ya sucedió antes. Pensé que habían aprendido la lección y estoy convencido que volverá a suceder", dijo.



Aunque el mandatario renovó su intención de volver al asunto de los jugadores arrodillados en los partidos de la NFL, cada vez es más evidente que la liga no retrocederá, ya que cada día más jugadores y directivos se pronuncian en favor manifestarse, arrodillándose, contra la desigualdad en la sociedad y la brutalidad policial.



El joven mariscal de campo de los Cardinals de Arizona, Kyler Murray, aseguró que se arrodillará durante el Himno Nacional esta temporada. "Sí, me arrodillaré", declaró Murray, uniéndose a otros jugadores de la (NFL) que han asegurado que protestarán de esa manera.