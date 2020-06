Marín: "Las medallas de oro en Tokio y en el Mundial de Huelva, mis objetivos"

Carolina Marín, vigente campeona olímpica de bádminton, además de 3 veces campeona del Mundo y 4 de Europa, tiene fijados los objetivos para 2021: "las medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio y en el Mundial de Huelva".

Tras pasar el confinamiento en la casa familiar onubense, la campeona lleva ya un mes en el CAR de Madrid entrenando y recuperando sensaciones.

"Nunca había estado tanto tiempo sin coger una raqueta y un volante, pero me he sorprendido a mí misma porque las sensaciones han sido buenas y he ido cogiendo el tacto poco a poco. Todavía me siguen faltando todos los desplazamientos explosivos, esos cambios de sentido y de ritmo que son muy agresivos, eso poco a poco lo vamos metiendo pero teniendo mucho cuidado para evitar las posibles lesiones", dijo Marín en una entrevista con el COE.

El aplazamiento de los JJOO fue una buena noticia para la deportista española.

"Mi cabeza no estaba concentrada en el bádminton al cien por cien por eso mismo, por esa incertidumbre y esa angustia que estábamos viviendo durante el confinamiento. Cuando el COI tomó la decisión fue un alivio total y al final te pones a pensar y todavía queda un año y pico para esos Juegos y aún hay mucho tiempo para llegar a tope e ir a por la medalla de oro", apuntó.

La motivación es una de las claves de la jugadora.

"Siempre me marco objetivos y con mi equipo trabajamos muchísimo para llegar a los grandes torneos en la mejor forma posible e ir a por la victoria, pero al final mi motivación es querer ser la mejor jugadora de la historia, y para conseguirlo quiero ganar la medalla de oro el año que viene en los Juegos Olímpicos de Tokio y también en el Campeonato del Mundo en Huelva", subrayó.

"Mi sueño es seguir disfrutando del bádminton por muchos años más, seguir ganando grandes cosas y sobre todo ser muy feliz", finalizó Carolina Marín.