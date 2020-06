Manuel (COPLEFC): "Se ha perdido una oportunidad para promocionar el deporte"

Barcelona, 26 jun (EFE).-Aunque la sensación que se puede tener es que la actividad física ha sido uno de los principales protagonistas del confinamiento y que esto ha ayudado a que el impacto económico de la crisis del coronavirus no haya afectado tanto a este sector, los integrantes del mismo lo desmienten bien rápido.



Así lo hace Pere Manuel, presidente de COPLEFC (Colegio de Profesionales de la Actividad Física y del Deporte de Cataluña), en conversación con EFE. Manuel, además, considera que durante el confinamiento el gobierno ha perdido una gran oportunidad para promocionar la actividad física y a sus profesionales y se queja del intrusismo laboral que ha tenido lugar.



Pregunta: ¿Lo peor para su sector ya ha pasado?



Respuesta: Puede ser que lo peor ya haya pasado, pero la situación sigue siendo muy delicada.



P: Se ha hablado mucho de que durante el confinamiento la gente ha hecho bastante deporte en casa. ¿Realmente ha sido así? ¿Y ha sido suficiente para que los profesionales del sector hayan seguido teniendo trabajo?



R: Hay mucha gente que se ha visto afectada por un ERTE porque sus entidades no han podido hacer frente a la situación que ha tenido lugar. Y lo del incremento de la actividad física en casa en gran parte es un espejismo. Durante el confinamiento las redes sociales se han llenado de personas haciendo actividad física, pero de aquí a que la gente haya tomado consciencia de que la actividad física es importante hay un buen trecho. Y los gobiernos tampoco lo han visto así.



P: En este sentido, ¿qué le parece la gestión del gobierno español?



R: Ha tratado la actividad física como el último eslabón de la cadena. Nosotros llegamos a presentar un escrito en el Síndic de Greuges que acabó en el Defensor del Pueblo porque en la desescalada hubo momentos en los que la actividad física no se tuvo en cuenta. Cuando se hablaba de deporte tan solo se hacía referencia a la liga de fútbol profesional.



P: En otros países europeos, durante el confinamiento se permitió salir a correr y aquí no se pudo hasta que empezó la desescalada y tan solo en las franjas horarias marcadas. ¿Qué le pareció?



R: El gobierno ha perdido una gran oportunidad para promocionar la actividad física y sus profesionales. En Cataluña, concretamente, tenemos un registro oficial en el cual tienen que estar inscritos todos los que trabajan en nuestro sector. Y muchas de las propuestas que han aparecido por Internet estos meses han sido de personas sin ningún tipo de preparación ni de titulación y que no están inscritas en ningún registro. Aún es hora de que el gobierno salga a advertir sobre la importancia que tiene con quién realizas la actividad física.



P: ¿Este intrusismo laboral temen que tenga una continuidad?



R: Creo que habrá de todo. Hay algunos que han aprovechado la oportunidad para avanzar con una estrategia invasiva y hay otros que habrán hecho esto durante una temporada porque les ha venido bien y porque no tenían otra cosa qué hacer. La gran parte de estos últimos considero que desaparecerá. Esta no es nuestra principal preocupación.



P: ¿Y qué es lo que más les preocupa?



R: La actividad física es nuestro motivo profesional y toda restricción que haya hacia esta práctica afecta a nuestra profesión. Nos preocupa esa persona que estaba contratada y que ahora no puede trabajar en su entidad porque esta no tiene la posibilidad de disponer de la amplitud necesaria de horarios, aforos y actividades. Desgraciadamente, esta situación durará aún unos meses más. Y se sufrirá hasta que toda esta masa laboral no se recoloque.



P: Durante la desescalada han aparecido en los medios de comunicación varios videos de supuestas aglomeraciones de deportistas en el aire libre que han dado una mala imagen de los practicantes. ¿Por qué cree que la actividad física a veces tiene esta mala prensa?



R: Porque aquí no hay la consciencia de que la actividad física va mucho más allá de la preparación de un deportista de élite. La actividad física es un bien para toda la población que desgraciadamente no tiene un gran retorno inmediato. Este es a largo plazo. Si los gobiernos entendieran que todo aquello que favorece la actividad física provocará que dentro de unos años la factura sanitaria se reduzca creo que estarían más dispuestos a trabajar para ella y promocionarla. Y esto reduciría el impacto negativo de informaciones con otras intenciones.