Las selecciones, bien de forma y de ánimo y "con necesidad de competir"

Madrid, 29 jun (EFE).- Bien de salud, de forma y de ánimo, pero "con necesidad de competir", aunque tienen por delante cinco meses sin ningún campeonato internacional: así afrontan la segunda mitad de este atípico año 2020 las selecciones españolas de gimnasia artística, de regreso a los entrenamientos después de tres meses de parón.



"Con la tranquilidad" de tener a sus equipos clasificados para los Juegos de Tokio y "con la dificultad" de tener que elegir solo a cuatro gimnastas para la cita olímpica, los seleccionadores Lucía Guisado y Fernando Siscar darán a sus gimnastas "unos días" de vacaciones este verano, antes de preparar los campeonatos de Europa del próximo diciembre en Bakú como antesala de la concentración olímpica y los controles selectivos para cerrar el grupo.



"Ya tenemos en el CAR de Madrid a siete, las que estaban en el grupo de preparación para los Juegos, y nos faltan las cuatro júnior, que también son importantes. Y más ahora, que también podría alguna ir a los Juegos", dijo Guisado, en referencia al aplazamiento de Tokio al año 2021, lo que permitirá a algunas júnior entrar en categoría sénior antes de los Juegos.



Ana Pérez, Roxana Popa, Laura Bechdejú, Marina González, Alba Petisco, Claudia Buxeda y Emma Fernández son las que se preparan en Madrid, mientras que Cintia Rodríguez se entrena en Baleares. Paula Raya tomó durante el periodo de confinamiento la decisión de poner fin a su carrera.



"Se nota mucho el parón. Solo podían hacer trabajo físico y con condiciones, según la casa que tuviera cada una. En algunos casos era complicado. Pero han mantenido el tono y han aumentado las ganas", aseguró a Efe la seleccionadora.



"El primer día nos dedicamos a charlar y aseguraron que estaban todas deseando venir", dijo.



"Vamos poco a poco, en agosto les daremos 8 días de vacaciones para que disfruten y porque les viene bien para la cabeza, pero no podemos ir hacia atrás en la preparación. A final de año tenemos los campeonatos de España y de Europa y queremos prepararlos con fuerza", apuntó.



"No tenemos necesidad de preparar nada, al estar ya clasificadas para los Juegos, pero tenemos un campeonato de Europa en cinco meses. Estamos sin la exigencia de clasificarnos, pero sí con la motivación de tener ya una competición a la vista. Ese Europeo nos viene bien.Vamos a ir con calma, avanzando con la cabeza fría y con optimismo", aseguró Guisado.



Para elegir a las cuatro que vayan a Tokio, la seleccionadora apuesta por "los controles, el seguimiento continuo y juntar al grupo que opta a las cuatro plazas en alguna concentración".



"Me gustaría que el campeonato de España sirviera de control selectivo, ya veremos. Siempre hemos hecho una selección justa y unos controles serios. Irán a Tokio las cuatro que se hayan ganado día a día la plaza", afirmó Guisado.



Sobre la posibilidad de incorporar a las hasta ahora júnior, la responsable del equipo no lo descarta aunque tampoco lo ve probable.



"Hay tres júnior que en enero pasarán a sénior. Sinceramente, les falta bagaje. Tendrían que tener un desarrollo magistral en este año. Pero tampoco lo descarto, porque antes de esta parada llevaban una evolución tremenda", explicó.



Fernando Siscar, seleccionador masculino, cuenta ya en Madrid con los sénior Ray Zapata, Alberto Tallón, Néstor Abad, Adrià Vera, Joel Plata y Thierno Boubacar. En el CAR de Sant Cugat está Rubén López y en Baleares Nicolau Mir.



"Estamos entrenando sin competiciones a la vista. Lo primero que tenemos, si no hay cambios, es el campeonato de Europa en diciembre. Los gimnastas están bien, se les mandaba trabajo semanal y han venido totalmente en forma. Bien de peso, alguno incluso mejor de fuerza. Se lo han tomado en serio. Pero necesitan competir", destacó Siscar.



"Lo podremos hacer desde el año que viene. Teníamos apalabradas competiciones bilaterales con otros equipos antes de los Juegos, a ver si podemos mantenerlas para el año que viene. Tendrán una semana de vacaciones en julio, en agosto días alternos, pero ya pensamos en el campeonato de Europa como la antesala de los Juegos", dijo el técnico.



Siscar estima que su equipo no es de los más perjudicados por el aplazamiento de los Juegos.



"A nosotros no nos ha perjudicado mucho. Tenemos gente veterana pero que no pierde la forma. Rubén (29 años) y luego Néstor y Ray (27) son los más veteranos y con ellos no hay problema. Nicolau Mir ha aprovechado para operarse el hombro y ha utilizado el parón para recuperarse. Evidentemente a nivel internacional este año de retraso perjudica a la gente más mayor, gente que quizá ya estaba estirado su carrera para llegar a Tokio, tipo Kohei Uchimura, y ahora tienen que añadir un año más", dijo Siscar.



"Con la tranquilidad de habernos ya clasificado, solo tenemos que preocuparnos de nosotros", añadió.



Junto al equipo completo, formado por cuatro gimnastas, España acudirá a Tokio con una plaza adicional en el concurso individual que tiene prácticamente asegurada Ray Zapata.



"Totalmente asegurada no está, porque queda una Copa del Mundo, pero sí a un 99 coma mucho por ciento", dijo el seleccionador. "Hay que esperar a que matemáticamente esté cerrada y la FIG dé los nombres, pero confío plenamente. Ray puede hacer el concurso completo individual, pero no la competición por equipos. Así que serán él y cuatro más".



"Será difícil elegir, mucho, y me parece una putada que fueran cinco al Mundial, que cinco lograsen la clasificación olímpica y que ahora tener que decirle a uno que no", lamentó Siscar.



Para elegir a su equipo, su intención es hacer cinco controles y apurar "al máximo" las fechas para dar los nombres, "porque no es lo mismo hacer la selección en febrero que en junio".



"Cuando sepamos la fecha tope de inscripción en los Juegos, colocaremos los cinco controles de ahí hacia atrás, pero calculo que serán entre mayo y junio", dijo.



"De esos cinco controles se descartará el peor de cada gimnasta, porque siempre se puede tener un mal día. Se sumarán los otros cuatro, se hará un ránking y los cuatro primeros irán a los Juegos", detalló.



"Si hubiera un candidato claro, aparte de Ray, a entrar en una final, se podría hacer de otra manera, pero no es el caso. Así lo planteamos ya desde el año pasado y todos lo saben. Les puntuarán los tres mejores jueces, los mismos en todos los controles, para que sea lo más riguroso posible. Para mi salud mental y coronaria, es lo mejor", aseguró el seleccionador.



