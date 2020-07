La campeona de España de Muay Thai Lara Fernández estrena documental en Youtube

La campeona de España de Muay Thai, Lara Fernández, ha estrenado este sábado 4 de julio, a través de Youtube, el documental "El sueño y los asaltos de Lara Fernández", un reportaje que cuenta la historia de esta campeona del mundo en K1-ISKA y campeona del mundo de Muay Thai WBC.

El reportaje cuenta la historia de una campeona que ?no solo lucha contra su oponente en el ring, sino que lo hace también con cada una de las barreras que se encuentra en el camino?, han señalado este sábado en nota de prensa los impulsores del documental.

En el documental, Fernández destaca que en esta disciplina "hay mucho respeto, cosa que en otros deportes con más difusión no hay", pero lamenta que "en España no se puede vivir" del Muay Thai.

De hecho, la actualidad, la campeona del mundo de Muay Thai WBC compagina sus horas de entrenamiento y viajes competitivos con su trabajo en una gasolinera. "Si mis compañeras no me hubieran cambiado los turnos, no podría haber sido campeona", ha expuesto.

Asimismo, Fernández ha indicado que "los patrocinadores buscan deportistas que sean rentables y para serlo el Muay Thai necesita más visibilidad". "Yo quiero que mi deporte sea mi trabajo, igual que un futbolista, su deporte es su trabajo, yo también quiero dedicarme plenamente a esto", ha reivindicado.