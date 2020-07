Los campeones españoles vuelven a la acción con sensaciones "muy buenas"

Madrid, 12 jul (EFE).- Los tiradores españoles, entre ellos los componentes de la selección y los que ya tienen el billete olímpico para Tokio, Alberto Fernández y Fátima Gálvez, volvieron a la acción este domingo con "buenas sensaciones" después del confinamiento en la I Copa RFEDETO.



Los tiradores han tomado parte en esta competición, organizada por la Real Federación Española de Tiro Olímpico, en colaboración con dieciséis Federaciones Territoriales, en varios campos. Por ejemplo, Alberto Fernández y Fátima Gálvez tiraron en el Club de Tiro de Madrid de Somontes y en el Club de Tiro de Vera (Almería), respectivamente.



Ambos destacaron en declaraciones distribuidas por la Federación, tras competir, que las sensaciones que habían tenido eran "muy buenas", así como precisaron que los tiradores son "muy conscientes de la situación tan grave" que se padece por la pandemia "y en el campo de tiro se ha notado la seguridad sanitaria".



Fernández, tercero, resaltó "la originalidad de la competición al ser simultánea en toda España", así como aseguró que "la vuelta a la competición supone un paso más a la hora de retomar sensaciones y ver que el resto de compañeros pueden lograr grandes retos".



Por su parte, Gálvez explicó que durante el confinamiento estuvo entrenando "muy duro y bien en casa, debido a la situación sanitaria y ahora, en la competición, aunque la primera ronda no se me dio bien, retomé impulso para afrontarla y quedar en una tercera posición que me da fuerzas de cara a la temporada, por lo que estoy muy contenta".



Otras de las figuras del tiro nacional, Sonia Franquet, María Quintanal, Eva Clemente, Beatriz Martínez, Mar Molné, Jesús Serrano, Antonio Bailón Adriá Martínez, entre otros, han podido tirar de forma simultánea en sus respectivas provincias, en la primera competición oficial tras el desconfinamiento.



El presidente de la RFEDETO, Miguel Francés, acudió al Club de Tiro Olímpico del Principado de Asturias, para acompañar a los deportistas en su primera actuación deportiva y manifestó: "Todo ha salido muy bien. Ver a los deportistas volver a la acción en una competición sin precedentes es, para mí, un orgullo".