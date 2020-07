Claudio y la huella imborrable del Atlético-Metaloplastika

El fallecimiento de Claudio Gómez deja huérfano al balonmano español de uno de los protagonistas de uno de sus momentos más icónicos, la final de la Copa de Europa que enfrentó en 1985 al Atlético de Madrid con la Metaloplastika de Yugoslavia.



El Atlético no ganó. De hecho, los rojiblancos no tuvieron ninguna opción ante los Basic, Vujovic, Portner o Vukovic. Sin embargo, en el deporte la leyenda no siempre se sustenta en el marcador.



A día de hoy los nombres de Claudio Gómez, Cecilio Alonso, Lorenzo Rico o Luisón García, sin olvidar, como no, al técnico Juan de Dios Román, perviven en el imaginario colectivo de un deporte que vivió un antes y un después en España con la disputa de aquella final.



Nunca antes un conjunto español había alcanzado la final de la Copa de Europa, como tampoco nunca antes un partido de balonmano había concitado en España a los más de 10.000 espectadores que abarrotaron el 21 de abril de 1985 el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid.



Ni los siete goles de desventaja con los que los rojiblancos afrontaron el choque, tras caer en la ida por 19-12 en Sabac, rebajaron la expectación por un choque que captó como ningún otro la atención de los aficionados y medios de comunicación.



?El ambiente del Palacio de los Deportes nos sobrepasó, no estábamos acostumbrados a jugar ante 10.000 personas?, comentó el propio Claudio al cumplirse en 2015 el trigésimo aniversario de la final.



Un encuentro que el entonces jovencísimo Claudio jugó, como desveló el propio portero en aquel aniversario, con un dedo de una mano roto.



?Yo entonces no sabía que tenía el dedo roto, porque no habían podido hacerme las pruebas, pero eso no fue la causa de mi actuación?, explicó entonces Claudio, que poco pudo hacer por evitar la derrota ante la Metaloplastika, que se impuso también en el duelo de vuelta por 20-30.



Un contratiempo más para el conjunto rojiblanco, que apenas unos minutos después de empezar el encuentro vio cómo su portero titular Lorenzo Rico tuvo que retirarse al banquillo a causa de la alta fiebre provocada por unas inoportunas anginas.



?No tuvo que decirle nada, porque ya llevábamos tiempo trabajando juntos y era un grandísimo portero, lo que pasó es que la Mataloplastika eran muy buenos?, recordó este jueves un afectado Lorenzo Rico en declaraciones a EFE.



Al igual que el entonces técnico del Atlético de Madrid, Juan de Dios Román, que calificó de un ?verdadero drama y de un verdadero golpe? la noticia del fallecimiento de Claudio.



Un Juan de Dios Román que, como recordó este jueves, fue el responsable del fichaje de Claudio Gómez por el conjunto madrileño.



?Esta mañana recordaba que fui yo precisamente el que lo traje al Atlético de Madrid desde Alicante recién acabado su paso por la categoría juvenil?, rememoró Román en palabras a la Agencia EFE.



Las condiciones del joven Claudio no pasaron desapercibidas para el entonces técnico rojiblanco, que, como recordó, ya llevaba "un año detrás de él? cuando se concretó su fichaje por el Atlético.



?Ya le conocíamos de su época de formación, de verle en los campeonatos cadetes y juveniles e intuíamos su futuro, gracias a sus condiciones, un portero con altura, brazos largos, que ocupaba mucha portería. Era un portero de anticipación y de ocupar espacios, más que de velocidad de reacción?, explicó Román.



Aunque por encima de sus condiciones deportivas, que le permitieron permanecer durante una década en el Atlético de Madrid, Claudio, como señalaron todos sus excompañeros, destacó por sus cualidades como persona.



?Era una bellísima persona, una persona siempre positiva, animada, un tío muy cercano, siempre aportaba, por eso nos hemos quedado de piedra, porque nadie esperaba esto?, dijo a EFE tras conocer su fallecimiento su excompañero en el Atlético de Madrid Cecilio Alonso.



Una cercanía y proximidad que Claudio mostró durante las dos décadas que ejerció el cargo de gerente de la Asociación de Jugadores de Balonmano.



?Su muerte va a suponer una gran pérdida, porque siempre ha hecho de nexo de unión entre los jugadores y los exjugadores con su trabajo en la Asociación. Siempre estaba pendiente de todo, de lo que ocurría en los clubes, en la Federación, con los chavales en los campus. Va a dejar un vacío muy grande. Ha sido una noticia muy dura?, concluyó Lorenzo Rico.



Javier Villanueva