González de Garibay regresa a Valladolid después de tres años y una lesión

Valladolid, 27 jul (EFE).- La extremo internacional Amaia González de Garibay regresa este temporada al Aula Valladolid con "su familia" con "ilusión y ganas renovadas", después de haber pasado los tres últimos años en el Zuazo vasco y superado una grave lesión en su rodilla de la que ya está totalmente recuperada.



Este lunes ha sido presentada como el fichaje principal del Aula Alimentos de Valladolid, el equipo en el que se formó profesionalmente y que le ha abierto los brazos "haciendo un merecido esfuerzo" para volver a tenerla en sus filas, ha indicado el presidente del club, Cayetano Cifuentes.



El salón de plenos del Ayuntamiento de Valladolid ha sido el escenario donde ha sido presentada, puesto que "no se trata de una jugadora más sino de la que ha sido considerada mejor deportista de la ciudad durante dos años", ha comentado por su parte el concejal de Deportes, Alberto Bustos.



Para Bustos, Amaia "simboliza el estandarte del deporte femenino en la ciudad y de un club que nació en un barrio y que ha ido creciendo y, aunque haya estado fuera un tiempo, siempre ha formado y formará parte de esta familia para reforzar los lazos que solo el deporte puede dar".



"El deporte está pasando por momentos muy difíciles tras la aparición del coronavirus porque hay muchas incógnitas en el aire aun, pero ha conseguido resistir y apretar los dientes, como ha hecho Amaia tras sufrir una grave lesión y estar apartada muchos meses de la competición", ha añadido.



La jugadora ha agradecido la "gran acogida" que ha recibido en el club y en la ciudad, que le ha hecho ver la suerte que tiene y le ha permitido reencontrarse con lo que dejó atrás en estos tres años, "aunque de una forma más madura y serena".



"Vuelve una Amaia distinta a la que se fue, porque en este tiempo he madurado mucho, he aprendido a valorar muchas cosas, sobre todo tras mi lesión, y que hay que esforzarse para volver a disfrutar de lo que te gusta porque todo me había venido rodado y no lo supe dar valorar en su momento", ha analizado.



Es consciente de que será un regreso diferente por la situación derivada de la pandemia, pero tiene claro que lo va a dar todo para recuperar las buenas sensaciones en la cancha y, en este sentido, ha asegurado que "va a ser un buen año y se va a disfrutar mucho de este equipo".



"Estoy muy contenta de haber regresado, muy agradecida de que mi club me haya abierto los brazos en un momento tan complicado, y tengo muchas ganas de volver a empezar", ha matizado al tiempo que ha destacado que, al igual que ella, "el Aula ha crecido mucho, y se ha ido adaptando a las necesidades".



En su decisión de volver al conjunto vallisoletano ha pesado el aspecto personal, puesto que sus aspiraciones profesionales se encuentran en la ciudad y, además, en esta situación, "poder estar en casa es un plus", a lo que se suma que el Aula "tiene un proyecto competitivo" que le atrae mucho. EFE



