Lete Lasa: "CSD no encontró consenso porque abocaba a clubes a desaparecer"

A Coruña, 8 sep (EFE).- El ex secretario de estado para el Deporte, José Ramón Lete Lasa, actual responsable de deportes de la Xunta de Galicia, ha asegurado que el Consejo Superior de Deportes no encontró consenso para establecer un protocolo contra la COVID-19 para la competición no profesional porque sus medidas abocaban a los clubes a la "desaparición".

El secretario xeral para el Deporte de la Xunta Lete Lasa valoró que el Consejo Superior de Deportes (CSD), tal y como indicó este organismo en un comunicado, no encontrara "consenso sobre la práctica de pruebas de detección del Covid-19 y sobre los términos en que debe producirse el retorno del público a las competiciones".

Lete Lasa consideró que las medidas propuestas por el CSD abocaban "a la desaparición de la mayoría de clubes no profesionales".

"En primer lugar, por no permitir el acceso de público a los estadios y, en segundo lugar, por querer trasladar el modelo del fútbol profesional al resto de competiciones no profesionales, algo que es inviable por el coste y la situación de los deportistas", razonó el expresidente del CSD.

Además, aseguró que la voluntad de la Xunta de Galicia fue siempre "colaborar con el resto de comunidades para ayudar en la redacción de este protocolo que el CSD puede aprobar de manera unilateral en cualquier momento".

En este sentido, expresó "enorme decepción" por lo que entiende como "renuncia" del Consejo Superior de Deportes a sus competencias.