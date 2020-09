Fran Beltrán critica el protocolo de LaLiga

El jugador del Celta de Vigo Fran Beltrán, integrante de la selección española sub21, criticó este miércoles el protocolo marcado por LaLiga para luchar contra la pandemia de covid-19 porque, entre otras cosas, no permite compartir vestuario a los futbolistas antes de los partidos.



"Que no puedan entrar los suplentes al vestuario me parece una chorrada, pero es que nosotros tampoco podemos entrar, solo entramos tres minutos y ya salimos al campo", lamentó el centrocampista celeste en rueda de prensa.



Beltrán pidió a los dirigentes de Laliga que sean más flexibles porque, a su juicio, "por estar tres minutos más o menos todos juntos en el vestuario no te va a pasar nada".



Añadió que "al final compartes campo, instalaciones y todo" y dijo no entender tampoco que tengan que ducharse en sus domicilios particulares.



"Es un poco complicado porque cuando terminas un partido o un entrenamiento acabas sudado o mojado por la lluvia. Te tienes que ir a casa en el coche o en el autobús, y al final te puedes poner hasta malo", apuntó.



En este sentido, alertó de los riesgos que esta medida pueda tener para la salud de los futbolistas, más allá del coronavirus.



"No quieres coger un virus, pero lo mismo coges otro por ir mojado a todos lados. Así no podemos estar. Tenemos que ducharnos, aunque sea de uno en uno o de dos a dos. Lo que no podemos es irnos a casa mojados porque hay gente que después del entrenamiento tiene un trayecto de media hora hasta casa", denunció.