Marín: "El día que me pregunte si compensa el sacrificio colgaré la raqueta"

A punto de volver a competir por primera vez tras la pandemia, la campeona olímpica y mundial de bádminton Carolina Marín estrena una serie documental que muestra el alto nivel de exigencia que soporta. Un sacrificio que a la onubense, hoy por hoy, le "merece la pena". "El día en que me haga la pregunta sobre si me compensa será para colgar la raqueta", afirma a EFE.



Inmersa en la constante provisionalidad que impone la COVID-19, que ha aplazado la Thomas & Uber Cup Finals 2020 de Aarhus (Dinamarca) en la que debería estar debutando esta semana, Marín se toma "con bastante calma" la situación y espera debutar la próxima semana también en tierras danesas, en el World Tour Super 750 de Odense, aunque no podrá competir en Tailandia en noviembre.



"No quiero agobiarme por eso", señala la campeona onubense, que dialoga con EFE por videoconferencia a propósito del estreno de la serie documental "Carolina Marín: puedo porque pienso que puedo", que estrenará el próximo viernes la plataforma digital Amazon Prime Video.



En cuatro episodios, la serie refleja la recuperación de su grave lesión de rodilla, así como la interioridad de su trabajo con su entrenador, Fernando Rivas, y queda patente la gran exigencia que el técnico aplica a su pupila en pos del sueño del segundo oro olímpico en Tokio, con conversaciones bastante duras entre entrenador y jugadora. "La gente va a ver cosas impensables", asegura Marín.



- Pregunta (P): ¿Cómo está su vuelta a la competición tras el aplazamiento de la Thomas & Uber Cup de Aarhus (Dinamarca)? ¿Irá a Dinamarca al Abierto de Odense o ya esperará a Asia?



- Respuesta (R): Este sábado me voy ya a Dinamarca y empezaré a competir en una semana, a partir del martes que viene. De momento solo tengo esta competición, porque los torneos en Tailandia han pasado a enero.



- P: ¿Cómo vive estos cambios de torneos, le desespera o lo toma con calma?



- R: Me lo tomo con bastante calma, porque estamos viviendo el día a día, viendo lo que pasa con esta pandemia mundial. Es una incertidumbre total, hasta el último momento no se sabe si las cosas se van a hacer o no, si se van a posponer o cancelar, así que no me quiero agobiar en este sentido. Ya son muchos meses sin competir e intento que cuando haya una competición llevarlo lo mejor posible y con ganas.



- P: ¿Cómo le llegó la propuesta de Amazon para el documental? ¿Da vértigo que quieran hacer un documental sobre uno a los 27 años?



- R: (Risas) A mi la propuesta me llega y te puedes imaginar la felicidad que me hace que quieran hacer una serie documental sobre mi vida, sobre todo porque sé que se va a ver reflejadas muchas cosas que la gente no se puede llegar a imaginar y que lo vean en imágenes dice mucho.



Siempre he dicho que las medallas son muy bonitas pero que lo complicado es el camino para conseguirlas. Son dos horas en las que se ve reflejada mucha parte de lo que hay detrás y está claro que queda mucho fuera por el tiempo, pero me gusta porque la gente va a ver cosas que creo que son impensables.



- P: Tendemos a hablar de Carolina Marín desde la sorpresa de una española ganando en un deporte tan poco conocido como el bádminton, pero el documental muestra que además de talento hay mucho trabajo y dureza detrás.



- R: Se ven justamente las dos caras: la cara del esfuerzo, el sacrificio que hay que hacer en ese camino para conseguir grandes cosas, y luego se ve la otra Carolina, porque la gente solo me conoce como la jugadora, pero se ve la Carolina fuera de la pista: lo familiar que soy, que me encanta estar en Huelva, estar con mi familia, con mis amigos...



- P: Esperaba una serie muy centrada en su recuperación tras la lesión, pero después de verla me parece que trata más sobre su relación con su entrenador, Fernando Rivas, ¿qué le ha parecido?



- R: Yo creo que se refleja un poco de todo: la lesión, mi relación con Fernando, la que tengo con mi familia, también hay escenas con mi padre, personas importantes de mi equipo... Creo que es un poco de todo.



La lesión sale en bastante parte, de hecho hay un capítulo dedicado a ello, pero es cierto que la relación con Fernando está en el día a día. Son casi 14 años de relación, tenemos una relación entrenador-jugadora que es como una relación de pareja, con sus altibajos, a veces hay tensiones, y se ha visto a través de alguna conversación más dura que otra, pero tenemos todo tipo de conversaciones para motivarnos, para decirnos ciertas cosas que nos hacen estar más presentes en los entrenamientos, porque necesitamos más el uno del otro. No todo sale reflejado en la serie por el tiempo, pero en general nuestra vida es así.



- P: En el documental se ven conversaciones muy duras entre Rivas y usted, ¿se pararon a pensar que estaban siendo grabadas?



- R: Lo que hacían era ponernos la cámara, teníamos la conversación como si no la tuviéramos delante y luego decidíamos si queríamos que saliese o no. La realidad es la que se ve en el documental, no escondemos nada, abrimos nuestras puertas y dejamos ver todo el escenario. Yo creo que se refleja muy bien, os abrimos nuestras puertas y veis todos los secretos que tenemos.



- P: El documental plantea la diferencia entre ser una persona normal o una campeona extraordinaria, y el trabajo que ello conlleva. Visto en toda su dureza, ¿le compensa personalmente?



- R: Yo siempre me he hecho muchas preguntas sobre eso y también me las ha hecho la gente. Yo me siento afortunada. Está claro que la vida del deportista es muy sacrificada, muy dura, no todo el mundo es capaz de llevarla a cabo durante mucho tiempo. Hay gente que se rinde antes y no aguanta, pero yo me siento afortunada de ser deportista de alto nivel, porque es algo que yo he soñado, que yo he elegido, porque encima soy lo que me gusta ser y disfruto con ello, ¿qué más se puede decir?.



Ahora bien, es cierto que esto es la parte bonita, la parte que hay detrás, la menos bonita, tiene esos sacrificios, tantas cosas a las que hay que decir que no, pero una cosa lleva a la otra. Pese a todos los sacrificios a mí me compensa y me merece la pena.



- P: ¿En algún momento no le ha compensado?



- R: No, nunca. El día en que me haga esa pregunta, será para colgar la raqueta y no volver a competir, a cogerla sí porque quiero ayudar a niños. Pero de momento no me he planteado esa pregunta.



- P: Una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio la situaría como la mejor deportista en la historia del bádminton, ¿confía en que esos Juegos se disputarán? ¿Se ve ganando el oro?



- R: Quizás para este año tenía mis dudas de que pudiera conseguir ese oro por mi situación personal, pero no tengo ninguna duda de que he tenido la suerte de que se aplazaran los Juegos debido a la pandemia y eso me da margen. Sé que tengo un año para estar más que preparada y sobre todo para tener claro que quiero más que nunca esa medalla de oro.



- P: Durante esta lesión, ¿ha pensado qué hará cuando deje la competición de elite?



- R: Tengo algunas ideas. Tengo claro que no me quiero desvincular del bádminton para nada, porque me lo ha dado todo en mi vida. Tengo también claro que no quiero ser entrenadora de alto nivel como Fernando, porque he vivido la vida de la jugadora y no quiero pasar por lo mismo, pero sí tengo claro que quiero ayudar a jóvenes a que vean que hay camino y que en España se puede.



Miguel Ángel Moreno