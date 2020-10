Cristina Guinea: "Si el objetivo de Tokio ya no era una ilusión, mejor dejarlo"

Madrid, 9 oct (EFE).- "Desde hace un par de años sabía que Tokio iba a ser el último torneo y durante el confinamiento desconecté un poco para volver con las pilas bien cargadas, pero luego fueron pasando los días y veía que no estaba bien conmigo misma, que no me motivaba igual. Si el objetivo de Tokio ya no era una ilusión mejor dejarlo".



Así resume Cristina Guinea González (1992) en una entrevista con EFE los motivos por los que ha decidido retirarse completamente del hockey, un deporte al que se ha dedicado desde los 8 años, principalmente en el Club Junior, pero también en clubes de Alemania y Bélgica, y en la selección española (más de 150 partidos), con la que se colgó el bronce en el último Mundial y el último Europeo, además participar en los Juegos de Río 2016.



- Pregunta (P): ¿Por qué ha decidido dejarlo ahora?



- Respuesta (R): Hace un par de años ya sabía que Tokio iba a ser el último torneo. Con el confinamiento quizá te das cuenta de que no echas tanto de menos el deporte que has hecho toda la vida, que hay otras cosas que quizá te llenan más o sustituyen las horas que dedicabas. Pero como quedaba muy poco desconecté un poco para volver con las pilas bien cargadas y aguantar este año, pero fueron pasando los días y veía que no estaba bien conmigo misma, no me motivaba como antes y el objetivo de Tokio ya no era una ilusión mía ni una motivación.



- P: Pero llegó a empezar la Liga y a jugar el primer partido...



- R: Sí, ese primer partido en Canarias creo que fue el detonante de todo. Yo tenía unas expectativas este año y la realidad fue lo contrario. No disfrutaba, estaba un poco de mal humor y dije, algo está pasando aquí. Analizando, me di cuenta de que el sacrificio que tienes que invertir no me estaba compensando, lo estaba haciendo más por los demás que por mí y dije, si no me llena y no estoy feliz hay que pensar en uno mismo.



- P: No habrá sido fácil anunciarlo después de haber vuelto a jugar tras la pandemia.



- R: Te sabe muy mal porque sientes que estás incumpliendo el compromiso que habías adquirido para un año. Dije que aguantaría y ahora ¿cómo digo que no?, hay muchas jugadoras con mucho talento pero el club no ha fichado porque yo seguía. Pero lo tuve claro cuando vi que acabas haciendo las cosas por obligación... También vas pensando que quieres empezar a tener una jornada laboral completa, un futuro laboral, que has dejado de estudiar a los 24 y te acercas a los 30...



- P: ¿Cuáles son los recuerdos más especiales que se lleva del hockey?



- R: Empecé a jugar con 8 años porque mis padres me apuntaron en el colegio y el entrenador, que este año está en el Junior, me animó a continuar y de ahí pasé al club. Luego en la selección entré justo después del bache de 2012, cuando hubo el cambio de ciclo y entró Adrian. Me ha dado muchos buenos recuerdos, algunos malos, de finales perdidas, pero al final tiene su recompensa. Me quedo con los Juegos, cada momento, sobre todo la entrada al estadio de Río, se te pone la piel de gallina. La medalla del mundial (2018) fue algo también memorable, es con los que me quedo para siempre aunque tengo muchos otros de categorías inferiores.



- P: ¿Qué rasgo destacaría de la selección actual?



- R: Sobre todo la garra y la lucha. Es un equipo en el que se nota cuando defendemos, esa chispa como que te vas a comer a la jugadora del equipo contrario, esa fuerza y esa energía es la que nos ha hecho llegar a donde hemos llegado y lo que puede impulsar a seguir consiguiendo más medallas. A veces recordamos los primeros años de entrenos, que ya no hacemos porque tienes una base, pero eran matadores, sacrificarte, morirte físicamente e ir a un torneo y ver que te pasaban por encima... Nos decían que va a llegar y al final llega. Ahora seguimos para arriba. Es importante la continuidad aunque no consigas los Juegos, que desde fuera vean que tiene proyección de cara al Mundial del año que viene que se juega en casa y conseguir ese reconocimiento.



- P: ¿Cree que España trabaja bien para impulsar el deporte femenino?



- R: Se están haciendo cosas, más campañas, proyectos, se ha apostado más y se ha viralizado, pero es una cuestión de la sociedad, de los intereses de la gente, de los espectadores, que la sociedad se enganche al deporte femenino. Es complicado, pero todo lo que se está haciendo es con esta finalidad que se esta haciendo bien.



- P: ¿Cómo ha podido jugar y trabajar a la vez los últimos años?



- R: Estudié psicología y al acabar era complicado seguir por la vía clínica para compaginarlo. Pude hacer unas prácticas de comunicación y un máster de marketing, que tiene mucho que ver con la psicología, y hace poco más de un año al volver de Bélgica quería trabajar y el club me encontró trabajo en una en una agencia de marketing digital del sector tecnológico. Empecé haciendo unas horas porque no puedes tener mucha implicación, pero con proyección, y en el confinamiento ya más horas, jornada completa y estoy muy contenta.



Olga Martín