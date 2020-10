Andoni Azurmendi: "Mi presidencia será transparente, limpia y honesta"

Madrid, 14 oct (EFE).- Cuando Andoni Azurmendi (San Sebastián, 1967) empezó a sopesar la posibilidad de presentarse a las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Bádminton se exigió hacer una consulta. Antes de dar ese paso, pidió la aprobación de su hija, Clara, joven promesa de la selección española, becada desde hace 9 años en la residencia Joaquín Blume. Ella accedió al propósito de su padre de liderar el organismo.



El mandatario guipuzcoano comenzará oficialmente su andadura a partir de este jueves, coincidiendo con la proclamación definitiva de los resultados. El pasado lunes, el bádminton español le brindó su apoyo, sin fisuras, con 47 votos a favor y 6 en blanco.



A las puertas de ese mandato, Andoni Azurmendi explica en una entrevista a EFE sus planes de gobierno. Acercará la FESBA a las federaciones territoriales, a los clubes, entrenadores, árbitros y jugadores. No cobrará un solo euro y apostará por una gestión "transparente, limpia y honesta".



-Pregunta (P): ¿Qué le lleva a dar el paso de liderar el bádminton español?



-Respuesta (R): Yo vengo del mundo de la Educación Física, soy licenciado en INEF y mi vida ha estado siempre ligada al deporte, aunque ahora me dedique a una empresa familiar que no tiene nada que ver con él. Siempre he estado muy vinculado al bádminton, he sido entrenador y llevo presidiendo la federación del País Vasco diez años. Mi hija es deportista de alto nivel, está en la Blume desde hace 9 años y está en la selección española.



Conozco, por tanto, la federación española y el deporte de alto nivel. A lo largo de estos años he visto que, si bien se han hecho algunas cosas muy bien en la federación española, porque de otra forma no se habrían conseguido los éxitos de los últimos años, también he identificado las carencias. Sobre todo, he echado en falta la conexión de la federación española con las federaciones territoriales, ese acercamiento a lo local, que debía ser la base de la federación española porque las federaciones territoriales son las que soportan su estructura. Ha habido cosas que se han hecho que no estaban bien, temas de dudosa moralidad y de las que estábamos muy en contra. Pero una cosa es estar en la barrera viendo las cosas que se hacen mal y otra que alguien te llame y te diga: 'Andoni, ¿por qué no das el paso?'. Creo que era el momento de dar el paso. Encontré a gente afín y la Asamblea salió con una mayoría apabullante.



-P: ¿Qué recoge como aprendizaje de su etapa en la federación vasca?



-R: El volumen de trabajo que soporta la federación vasca debe de ser solo el 5 por ciento de la española. A nivel de gestión. por tanto, no se parece en nada, pero sí el trato con las instituciones, con los clubes y con otras federaciones. Esa conexión es la que yo he echado en falta.



-P: Apela a la ilusión por el cambio. ¿Por qué es necesario?



-R: El anterior presidente (David Cabello) entró hace 16 años, con un equipo joven. Los primeros años fueron sensacionales, pero luego diría que se quedaron sin motivación y sin ganas. Yo siempre he pensado que una persona motivada e ilusionada rinde el triple. Y esas motivaciones muchas veces no llegan por que a uno se le suba el sueldo, que también ayuda, sino haciéndole estar a gusto haciendo algo. En la federación, últimamente, se había generado un clima de apatía, había desgana en lo que se hacía. Con ilusión vamos a conseguir que la gente quiera volver a dar lo mejor de sí. Espero que lleguemos a cotas altas, porque en la federación hay gente muy capacitada.



-P: ¿Debe ser una exigencia que la federación alcance el nivel de excelencia logrado por Carolina Marín y por su entrenador, Fernando Rivas?



-R: Ellos son un ejemplo del trabajo bien hecho, los resultados están ahí. La parte deportiva es la más visual y por ellos la gente ahora conoce el bádminton. ¡Hace diez años muchos no sabían ni cómo se escribía! Ahora, en cambio, saben quién es Carolina Marín. Fernando y ella han puesto el bádminton en esas cotas tan altas, al menos en la parte deportiva. En la parte de la gestión y de la organización creo que también debemos llegar ahí. En cualquier empresa la excelencia es lo que debemos buscar.



-P: ¿Por dónde empezará a trabajar?



-R: Mi elección como presidente fue el lunes, pero llevo tiempo pergeñando lo que quiero que sea la federación. Estamos definiendo el equipo, algo fundamental porque es el equipo el que va a hacer que haya ilusión. Trataré de englobar a cuanta más gente mejor. En estos años se ha ido perdiendo la sensación de pertenencia a la federación española. Las federaciones territoriales, los clubes y los jugadores veían a la FESBA como un ente ajeno, cuando en realidad todos tenemos que sentirnos parte de ella. Buscaremos una interconexión entre todas las partes y que el centro de atención lo formen los deportistas, dando importancia a los técnicos y los árbitros. Buscaremos una interconexión entre todos los que formamos el bádminton nacional.



-P: ¿Cómo le gustaría que fuese recordada su presidencia el día que abandone el cargo?



-R: Me gustaría, sabiendo que vamos a cometer errores, que se quedara la imagen de una presidencia transparente, limpia y honesta, en la que no hubiera ningún movimiento de dinero atípico ni anómalo. La parte de la gestión económica me preocupa y quiero que haya una redistribución de la economía en la federación de una manera honrada y limpia.



-P: ¿Qué espera de 2021, un año con Juegos Olímpicos y el Mundial de Huelva?



-R: Los Juegos Olímpicos espero que se puedan celebrar. Cruzo los dedos por ello. Por otra parte, el Mundial de bádminton es uno de los eventos deportivos más vistos del mundo, aunque estamos en la parte del mundo en la que quizás el bádminton no tiene tanta repercusión mediática. Es seguido por millones de telespectadores en todo el mundo, así que conseguir el tercer Mundial de bádminton en España, después de los que se disputaron en Sevilla y en Madrid, es muy importante; encima se va a disputar en Huelva, la ciudad de Carolina, con altas posibilidades de conseguir un buen resultado. La FESBA va a tratar de que sea un éxito deportivo y organizativo.



Lucía Santiago