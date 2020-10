Otaegui: "Esta mañana no tenía expectativas, de verdad"

Redacción deportes, 18 oct (EFE).- El español Adrián Otaegui, ganador este domingo del Campeonato de Escocia, su tercer título en el circuito europeo de golf, dijo que por la mañana, antes de la cuarta y última ronda, no tenía expectativas de lograr el triunfo.



"Esta mañana no tenía expectativas, de verdad. Sólo quería salir, jugar bien y pegar a la bola lo mejor posible. Quiero decir, si me dijeras esta mañana que iba a hacer 63, no lo creería. Todo salió bien, jugué muy bien, me sentí muy bien, estaba muy concentrado y metí algunos buenos putts. Ha sido una semana muy buena y especialmente hoy fue un muy buen día para terminar esa semana", señaló en declaraciones que difunde el 'European Tour'.



"Me siento muy feliz. Poder ganar en Escocia, especialmente aquí, en St. Andrews, la casa del golf, significa mucho para mí", agregó.



Otaegui, cuyas dos anteriores victorias en el circuito las logró en las modalidades 'match play' (Paul Lawrie de 2017) y 'medal match play' (Belgian Knockout de 2018), explicó: "El strokeplay (juego por golpes) es mi forma favorita de jugar al golf. Creo que es la forma correcta".



"Tienes que jugar muy sólido y muy consistente las cuatro rondas, lo cual creo que hice. Estoy muy contento de poder ganar también por golpes y sumar mi tercera victoria en el Tour Europeo", agregó.



El match play es una modalidad de golf por hoyos ganados, mientras que el medal match play mezcla el juego por golpes (strokeplay) con el juego por hoyos, como en el Belgian Knockout creado en 2018.



"Obviamente tengo objetivos a largo plazo, pero creo que esos objetivos pasan por entrenarte mejor, más duro, y que una vez que estés en un torneo sólo tengas que centrarte en el momento. Mi sueño siempre ha sido ganar la Copa Ryder, Majors..., pero ahora mismo sólo estoy centrado en el final de la temporada", sentenció el donostiarra.