Damián Quintero regresa a la competición con victoria

Madrid, 24 oct (EFE).- Damián Quintero, que llevaba más de siete meses sin competir, se proclamó este sábado campeón de la segunda fase de la Liga Nacional de Karate, celebrada en el Pabellón Europa de Leganés (Madrid), al imponerse a Sergio Galán en la final de kata, informa su equipo.



Quintero encabezó las dos primeras rondas de clasificación. En la primera consiguió 27,48 puntos con el kata Kururunfa; y en la segunda ronda, optó por el kata Ohan Dai con el que consiguió 27,74 puntos.



En la final, a Quintero le tocó medirse con Sergio Galán. Ambos hicieron el mismo kata: Annan Dai. Damián recibió una puntuación de 28,48 para proclamarse campeón de esta prueba de la Liga Nacional.



?Me he encontrado muy bien en el tatami y encima este campeonato me ha servido para sacar un kata nuevo. Estoy muy contento con el resultado y ahora toca seguir mejorando y pulir detalles?, declaró Quintero.



?Con este tipo de competiciones tenemos que tratar de mantener la motivación. Estamos entrenando muy bien en el CAR de Madrid, a pesar de tener que llevar la fastidiosa mascarilla, pero es obligatorio y acatamos órdenes. Espero que en 2021 haya algún torneo internacional que es lo que nos va a dar el punto de motivación de cara a los ansiados juegos?, agregó.



Damián Quintero, campeón del mundo de karate en la modalidad de kata, consiguió el billete para los Juegos de Tokio el pasado mes de noviembre en la Premier League de Madrid a falta de seis pruebas para que se cerrara el ránking olímpico.



El malagueño siguió sumando puntos hasta el último torneo en el que participó en Salzburgo (Austria) y actualmente se sitúa en la primera posición del ranking.