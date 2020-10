El béisbol profesional panameño, ante una temporada atípica e irregular

Panamá, 29 oct (EFE).- La temporada 2020-21 del béisbol profesional de Panamá será algo "atípica", aunque se espera que sea "competitiva" como tradicionalmente lo ha sido en sus once temporadas, dijo el presidente de la Liga Profesional de Béisbol (Probeis), David Salayandia.

"Esperamos que la liga sea irregular y atípica, aunque a la vez esperamos que la liga sea competitiva como siempre ha sido", señaló en una entrevista con EFE el dirigente del béisbol rentado panameño.

Afirmó que es una "lástima que sea una liga corta", pero igual los calendarios han sido recortados en otras ligas, como la de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, que inclusive no se sabe si habrá liga, y México.

Salayandia adelantó que en el torneo panameño se seguirá un estricto protocolo de bioseguridad, aunque negó que se utilice la llamada "burbuja", por temas de presupuesto.

"Quisiéramos hacer una burbuja, pero no se puede. Para efectos de nosotros es extremadamente caro", apuntó.

En tema de costos, Salayandía aclaró que la burbuja del torneo nacional amateur mayor tiene un costo 1.3 millones de dólares y "ese dinero" no lo tienen.

A pesar de no poder meterse en una burbuja, el presidente señaló que se haría el torneo en un solo estadio y este sería el Rod Carew, ubicado en la capital panameña.

"Se hará en un solo estadio, trabajando de cerca con el Ministerio de Salud panameño y cumpliendo con los protocolos necesarios y de esta manera minimizar el riesgo de contagio de covid", precisó.

Precisamente la pandemia de la covid-19 es el mayor obstáculo que tiene la liga para arrancar su temporada numero 12.

"El problema de la pandemia hace que los equipos no estén bien económicamente, por tema de patrocinadores, porque ¿qué empresa va a patrocinar si ha estado cerrada durante cinco y seis meses? y las pocas empresas que nos apoyan no lo podrán hacer como otros años, no solo con Probeis, sino con todos los deportes", señaló.

Fue más allá al señalar que se han tenido que "reinventar" en el tema económico y que es "fundamental el apoyo gubernamental", esperan que solo sea así este año y que para el otro año las cosas cambien.

Aun así, el dirigente del béisbol profesional panameño tiene esperanzas de llevar adelante el torneo y que "el béisbol profesional siga creciendo en Panamá".

"Estamos preparándonos para un torneo corto, pero competitivo y para sacar el mejor equipo campeón y reforzarlo, para la Serie del Caribe, que está programada para arrancar el 30 de enero en Mazatlán, México", dijo.

En el torneo de Probeis verán acción los equipos de Águilas Metropolitanas, Toros de Herrera (campeones de la Serie del Caribe en 2019), Federales de Chiriquí y los Astronautas de Los Santos (campeones defensores).

Sobre el arranque del campeonato apuntó que es muy probable que "el torneo se haga a principios de enero, tomando en consideración el día a día con los casos del coronavirus", pero que "el próximo martes se debe tomar una decisión final si la liga va en diciembre o va en enero".

De arrancar el torneo enero, "sería la primera semana, tentativamente entre el 3 y 8 de enero puede comenzar Probeis, pero todo eso se decidirá el próximo martes", puntualizó.

Rogelio Adonican Osorio