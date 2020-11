Dustin Johnson gana con récord su primer Masters y su segundo 'major'

Augusta (Georgia, EEUU), 15 nov (EFE).- El estadounidense Dustin Johnson, número uno del mundo, ganó este domingo por primera vez el Masters y sumó el segundo 'major' de su carrera, tras el Abierto de Estados Unidos que logró en 2016, y lo hizo con nuevo récord de golpes bajo par (20) y la mayor ventaja (5) sobre sus rivales desde la plusmarca establecida en 12 por Tiger Woods en 1997.



Johnson alcanzó su primera chaqueta verde, que recibirá de manos de su compatriota Tigwr Woods, con 268 golpes totales (20 bajo par) y cuatro rondas de 65, 70, 65 y 68 en el Augusta National. Aventajó en 5 al surcoreano Im SunJae y el australiano Cameron Smith, único jugador de la historia que completa las cuatro rondas con menos de 70 golpes (67+68+69+69).



Jon Rahm acabó con 278 impactos totales (10 abajo) tras una última ronda de 71 (-1). Rafa Cabrera Bello lo hizo con 290 (+2). El mexicano Abraham Ancer terminó el torneo con 280 golpes (-8) y el colombiano Sebastián Muñoz lo hizo con 282 (-2).



En un año en la que pandemia y la inestabilidad han azotado a Estados Unidos y el mundo, Johnson mantuvo el pulso firme para consolidarse en la cumbre del golf mundial. Su primera chaqueta verde es la culminación de un gran 2020, en el que ha ganado la FedEx Cup y terminado empatado en los puestos sexto (US Open) y segundo (Campeonato PGA) en los dos 'majors' anteriores.



?Hoy ha sido un día muy difícil en el que empecé bien. A partir del hoyo 6 siento que jugué muy sólido y jugué muy buen golf hasta el final?, dijo Johnson. ?Haber crecido tan cerca de aquí, desde que jugué el primer Masters ha sido el torneo que siempre he querido ganar?, agregó el campeón originario de Columbia (Carolina del Sur).



El golfista de 36 años logró un resultado de -20, nuevo record del Masters, después de empezar la jornada con -16 y cuatro golpes de ventaja sobre un trío internacional compuesto por Cameron Smith (-15) y dos debutantes en Augusta, Im Sungjae Im (-15) y el mexicano Abraham Ancer (-8).



?Ha sido un Masters memorable, no sólo por ser mi primero. Mi objetivo inicial era llegar al fin de semana y terminar empatado en el segundo puesto es increíble?, dijo Im Sungjae sobre su estreno en Augusta national.



Ancer sufrió varios tropiezos en su última ronda que lo relegaron a un empate en el decimotercer puesto. ?Ha sido superfrustrante. La verdad es que hice una gran cantidad de bogeys que me encantaría que fueran birdies?, dijo a Efe Ancer, que a pesar de la decepción se mete entre los 20 primeros puestos del ránking mundial.



El otro record de la semana lo marcó la estrella Tiger Woods (-1), ganador de cinco chaquetas verdes, la última de ellas en 2019, que se anotó un séptuple bogey en el par 3 del hoyo 12 tras irse hasta tres veces al agua, un record del hoyo durante una ronda que terminó con cuatro espectaculares birdies.



?He pegado demasiados golpes que no quería pegar hoy. Y no me van a poner la chaqueta verde hoy, se la voy a pasar a otro?, dijo con una sonrisa de resignación Woods, ganador de 15 grandes.



La dura experiencia de Tiger como defensor del título de 2019 recuerda al óctuple bogey del campeón de 2017 en el Masters de 2018, el español Sergio García, que sufrió la ?venganza? de Augusta con 5 bolas al agua en el par 5 del 15. ?A veces te da y a veces te quita?, dijo entonces García, que se ha tenido que perder esta semana después de dar positivo por coronavirus.



Otro español, el número dos del mundo, Jon Rahm, tuvo dificultades para mantenerse cerca de la cabeza del torneo después de terminar la segunda ronda empatado en el liderato.



?Ha habido golpes con mala suerte que son una pena. Es algo que pasa y seguro que nos ha pasado a todos esta semana. Es lo que hay?, dijo a Efe Rahm que termina un tercer Masters entre los diez primeros de la clasificación.



Durante toda la semana, la tabla de clasificación ha tenido gran presencia internacional y bastante acento español, gracias a las buenas actuaciones de Rahm, Ancer y el colombiano Sebastián Múñoz (-6), que volverán a Augusta en tan solo unos meses a otro Masters probablemente también sin espectadores.