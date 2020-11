Uribes:?El fomento del deporte inclusivo es esencial para la plena inclusión"

Madrid, 17 nov (EFE).- El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, compareció este martes ante el Pleno del Senado, donde afirmó que "el fomento del deporte inclusivo es esencial para la plena inclusión en la sociedad, sin que nadie se quede atrás".



Uribes contestó a la interpelación de la senadora del PNV Almudena Otaola sobre las acciones previstas o puestas en marcha por el ministerio para instar a la revisión de la clasificación que el Comité Paralímpico Internacional establece y así permitir que los colectivos de atletas con síndrome de Down puedan participar en los Juegos Paralímpicos, informa el Ministerio.



El ministro confirmó que el Consejo Superior de Deportes (CSD) y el Comité Paralímpico Español (CPE) trabajan conjuntamente para que se revise la clasificación de atletas con discapacidad intelectual. De esta manera, las atletas y los atletas con síndrome de Down podrán disponer de una clase o categoría propia para competir.



?Es cierto que no existe ningún impedimento legal para que las personas con síndrome de Down puedan participar en unos Juegos Paralímpicos, pero el Comité Paralímpico Internacional (IPC) únicamente ha considerado, hasta el momento, una sola clase o categoría en el grupo de deportistas con capacidades intelectuales diferentes?, señaló el ministro según una nota del Ministerio.



Rodríguez Uribes recordó que esa única clase "está presente en tres especialidades, atletismo, natación y tenis de mesa, y los deportistas que se clasifican para los Juegos Paralímpicos, campeonatos mundiales o europeos organizados por el Comité Paralímpico Internacional, son aquellos que tienen una menor discapacidad".



?En el caso de los deportistas con síndrome de Down, tema por el que usted me interpela, hemos de pensar en la forma de garantizar que no compitan en desventaja?, dijo el ministroa la senadora.



?Quiero recordar también que VIRTUS, la Federación Mundial de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, está avanzando para la participación de los deportistas con síndrome de Down en sus competiciones, y que, desde hace dos años, la Federación Mundial ha creado una clase adicional para estos atletas, en la que compiten deportistas que, además de tener capacidades intelectuales diferentes, tienen asociadas otras de naturaleza física?, agregó.



Rodríguez Uribes señaló que el Comité Paralímpico Internacional tiene el asunto sobre la mesa, pero que se trata ?de un proceso que lleva tiempo, lo que puede impedir que esté resuelto para los Juegos Paralímpicos del año que viene en Tokio?.



?Este Gobierno está comprometido con la igualdad de oportunidades, con la integración y con la cohesión social y comparte esta sensibilidad, porque consideramos que el fomento del deporte inclusivo es esencial para la plena inclusión en la sociedad, sin que nadie se quede atrás?, afirmó el ministro, que hizo referencia al ejemplo dado recientemente por Chris Nikic, el primer atleta con síndrome de Down de la historia en completar una competición de Ironman en el tiempo reglamentario.



Una hazaña que, según Rodríguez Uribes, realizó ?no para llegar a la meta y batir una marca en el crono, sino impulsado por un espíritu de superación formidable, sino también para dar ejemplo de visibilidad y de empoderamiento y reconocimiento. Y son esos valores los que fundamentan e inspiran las políticas de apoyo al deporte inclusivo y adaptado de este Gobierno?.



Durante su comparecencia, Rodríguez Uribes, recordó cómo el CSD, dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, cuenta, entre sus iniciativas de promoción, con el ?Programa Deporte Inclusivo?, orientado al desarrollo de medidas de estímulo para la práctica deportiva de personas con discapacidad como herramienta para su integración social y pleno desarrollo de su personalidad.



?Hemos declarado a este Programa ?Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP)? hasta el 31 de diciembre de 2021 para blindar su óptimo desarrollo, favoreciendo la colaboración público-privada con incentivos fiscales, en esta época de aplazamiento olímpico que vivimos provocado por la crisis sanitaria de la covid-19?, dijo el ministro.



El ministro manifestó su deseo de que ?todos y todas nuestras atletas brillen en los Juegos Paralímpicos de Tokio el próximo verano?. Y añadió que ?será el mejor colofón, ojalá, de la superación por la Humanidad de una pandemia sin precedentes, una prueba de fuerza y de resiliencia y también de debido tributo a todas las personas que han perdido la vida por la Covid 19?.



Asimismo, Rodríguez Uribes hizo referencia a las dotaciones presupuestarias que el Gobierno destinará al deporte en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, ?de magnitud desconocida desde los Juegos de Barcelona'92?.



?Estamos en año olímpico, que, aunque prorrogado como consecuencia de la pandemia, arroja unos datos presupuestarios históricos. A través del Ministerio de Cultura y Deporte, hemos incrementado en un 375% la dotación presupuestaria del Comité Paralímpico Español en los Presupuestos Generales del Estado, hasta alcanzar los 1,9 millones de euros?, concluyó.