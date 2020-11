El Madrid Chamberí incorpora a la receptora argentina Camila Hiruela

El Madrid Chamberí ha incorporado a sus filas a la receptora argentina Camila Hiruela, que llega para reforzar en el mercado invernal al conjunto que dirige Manuel Berdegué. La jugadora, de 23 años, llega procedente de Boca Juniors y se le espera en España en los próximos días. Pese a su juventud, Camila Hiruela intentará aportar al conjunto de Berdegué su calidad técnica y su experiencia en el segundo tramo de la temporada.



Según informa Voleibol Zeta, Hiruela tuvo que dejar el club xeneize ya que el presente del voleibol en Argentina era incierto. Nacida en Jujuy, Hiruela ha dejado Boca Juniors agradecida a todos los integrantes del club.



El Madrid Chamberí no atraviesa un buen momento y necesitaba una nueva receptora. En el conjunto madrileño competirá por el puesto con Paula Carpintero, Inés Villa, Marta Beltrán y Carmen Escariz, aunque estas dos últimas ya sustituyeron a Patricia Rodríguez en la posición de líbero tras la lesión de Patricia.



Camila Hiruela ha declarao a El Tribuno de Jujuy cómo se ha fraguado su fichaje: "Se comunicó una mánager y me hizo la oferta. Me contó el proyecto, me gustó la idea y acepté. En España ya arrancó la liga y fue un fichaje de último momento como lo llaman ellos. Fue todo muy rápido, pero la verdad que yo sí tenía ganas de irme a Europa. Sé que en el plantel no hay jugadoras argentinas, pero sí sé que se reforzaron con una chica de Puerto Rico, una de Estados Unidos y otra de Polonia. Tengo muchísimas amigas que están jugando en España en otros clubes y está bueno esa cercanía".



La jujeña ha pasado por clubes como River Plate (Argentina), UTE Budapest (Hungría) y Circolo Sportivo Italiano (Perú). Ahora, tras dejar Boca Juniors, afrontará el gran reto de jugar en el Madrid Chamberí para intentar un crecimiento en su rendimiento deportivo.