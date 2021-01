El Rinconada acusa las bajas en Pontevedra y Molina no oculta su malestar con la situación

La situación del Club Bádminton Rinconada en la previa del encuentro ante el CB Ravachol Pontevedra hacía presagiar un encuentro difícil. Y así fue. Los de Antonio Molina sucumbieron este sábado ante el cuadro gallego, que suma su primera victoria de la temporada en un partido que no se debió jugar por las bajas que atesoraba el equipo rinconero, que tuvo que ver cómo dos de sus grandes bazas, Jaume Pérez y Fran Olivares, se perdían el encuentro por estar en cuarentena.

El partido comenzaba con la derrota en el dobles mixtos en dos sets de Marta Molina y José Manuel Flores ante los locales Javi Sánchez y Elena Fernández (21-16, 21-17). El cuadro pontevedrés aumentó su distancia en el dobles masculino tras batir en dos sets a Quiles y Piris (21-19, 21-19), aunque más tarde las rinconeras Laura y Marta Molina doblegaron a la pareja local formada por Elena Fernández y Ania Setién (12-21, 24-22, 13-21).

En el apartado de los individuales el Ravachol conseguiría dar la puntilla definitiva a los de Antonio Molina, a pesar de que los rinconeros empataron la contienda en primera instancia tras la victoria de una soberbia Marta Calleja, que batió en dos sets a Raquel Miguens (14-21, 8-21). Tras esta victoria, los de Pontevedra pusieron la directa y lograron ganar todos los puntos restantes. En primer lugar, Gabriel Fernández batía a Juan Manuel Fernández Quiles en tres reñidos sets (17-21, 21-14, 21-15) y más tarde Ania Setién hacía lo propio contra Nerea Díaz (23-21, 21-15) y Manuel Brea, exrinconero, con Carlos Piris (21-11, 2-21, 21-14).

Antonio Molina, tras el encuentro, se mostraba satisfecho porque "los nuestros han dado la cara. El encuentro podría haber acabado 2-5, pero ha quedado 5-2. Sin embargo, el resultado es lo de menos, puesto que las decisiones de la federación son más que inexplicables".

Además, el técnico rinconero, se muestra crítico con la situación que vive actualmente la Liga Nacional de Clubes: "Yo creo que será interesante preguntar a la FESBA el porqué de la decisión de continuar con la liga. La situación actual es curiosa, puesto que, en el reglamento de la competición, se puede leer que si se llega a jugar la octava jornada y si hay alguna causa mayor que impida jugar la totalidad de las competiciones (como una pandemia) se daría como vencedor al equipo que ocupe la primera plaza en ese momento. Que cada uno saque sus conclusiones. Me molesta mucho que la federación no tenga consideración con los equipos que no tienen entre sus filas a profesionales".

A pesar de su reflexión, Molina insiste en que "el partido lo hemos perdido nosotros, está claro. No vamos a buscar excusas en un partido que no hemos sabido cerrarlo como debíamos. Aún así sigo convencido de que esta derrota nos va a servir para adquirir experiencia en los futuros compromisos e intentar seguir arriba, aunque, con situaciones que se nos escapan de nuestro alcance, es difícil".