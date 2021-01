Finau, Homa y Kim comparten liderato; Grillo es quinto a dos golpes

Nuevo cambio de líder al completarse la tercera ronda del torneo The American Express, del PGA Tour, que ahora comparten los estadounidenses Tony Finau y el veterano Max Homa junto al surcoreano Si Woo Kim, todos ellos con la suma de 201 golpes (-15), uno menos de los que posee el también local Richy Werenski (202, -14).

Mientras que el argentino Emiliano Grillo, el estadounidense Brian Harman y el escocés Russell Knox, comparten el quinto puesto con 203 golpes (-13), que les da todas las opciones a luchar el domingo por el título.

De los tres colíderes, Homa, un californiano de 30 años, que busca su segundo título del PGA Tour, entregó la mejor tarjeta de la jornada con 65 golpes (-7) después de hacer nueve birdies y cometer un doble bogey en el hoyo 7 con 4 de par, que le impidió haberse quedado en solitario al frente de la clasificación en la que remontó nueve puestos.

Homa tiene 17 birdies en las dos últimas rondas en el Stadium Course.

"Obviamente hay un puñado de hoyos desalentadores, pero he sido lo suficientemente afortunado de jugar aquí una tonelada, así que tengo un buen sentido del lugar", comentó Homa. "He podido ponerme en una posición para tener un buen aspecto para birdie, y me he sentido muy bien. Es algo sobre estos greens. Se siente como en casa".

Finau acabó el recorrido con 67 golpes (-5) tras iniciarlo con un bogey en el primer hoyo de 4 par, para luego hacer un doble bogey, en el 13, y sumar ocho birdies, incluidos los tres consecutivos que consiguió del 14 al 16.

Kim también entregó tarjeta firmada de 67 golpes (-5) tras completar un recorrido perfecto de cinco birdies que le permitieron subir un puesto en la clasificación.

Werenski también entregó tarjeta firmada de 65 golpes (-7) y cuenta con todas las opciones a luchar por el título en el Stadium Course PGA West, de la Quinta, cerca de Palm Springs (California).

El cuadro jugó bajo la escasa lluvia del desierto por la tarde. La precipitación finalmente cayó en serio cuando el grupo final alcanzó el hoyo 18, con Finau y Kim obligados a sacar sus paraguas.

El líder de la segunda ronda, el surcoreano Sungjae Im, luchó hasta un 73 (+1), dejándolo a cinco tiros del líder después de cuatro bogeys, incluido un triple bogey en el noveno tras poner dos tiros seguidos en el agua.

El estadounidense Brandon Hagy, líder de la primera ronda, tuvo un registro de 72 (par) y empató con Im al sumar 206 (-10) cada uno y compartir el vigésimo puesto junto a otros tres golfistas.

Mientras que Grillo mantuvo su solidez en los golpes largos y cortos, con una primera mitad de recorrido impecable de cinco birdies, pero en la segunda apenas logró otro más y cometió dos bogeys, al no acertar con el putter en el green, que le costó entregar tarjeta de 68 golpes (-4).

El mexicano Abraham Ancer no fue ni la sombra del jugador inspirado de la segunda ronda cuando hizo un registro de 65 goples (-7) sino todo lo contrario, estuvo inconsistente, sin confianza en los golpes y al final le costó entregar tarjeta firmada de 73 (+1).

Ancer, que había comenzado la jornada empatado en el segundo lugar, perdió 23 posiciones en la clasificación general y pasó a ocupar el vigésimo quinto lugar después de sumar 207 golpes (-9).

Peor estuvo el argentino Nelson Ledesma que acabó el recorrido con 79 golpes (+7) y pasó a ocupar el último puesto de la clasificación general (70) tras sumar 219 (+3), la misma marca que tiene el estadounidense Maverick McNealy.