Los campeones de la liga de béisbol en Puerto Rico homenajeados en el Senado

San Juan, 28 ene (EFE).- El Senado de Puerto Rico llevó este jueves a cabo una sesión especial en honor a los campeones de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), los Criollos de Caguas.

Los Criollos de Caguas conquistaron la Liga el domingo pasado al superar por de 7-6 a los Indios en el estadio Isidoro 'Cholo' García de Mayagüez.

La novena criolla ganó la serie 4-0 y se convirtió en la primera novena en conquistar diecinueve campeonatos en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

"Es de sumo orgullo para este Alto Cuerpo Legislativo reconocer y dar mérito al esfuerzo y dedicación de los Criollos quienes ahora pondrán en alto la bandera de Puerto Rico en la Serie del Caribe a celebrarse en Mazatlán, México", dijo en el acto de homenaje el presidente de la Cámara Alta de la isla José Luis Dalmau.

"Le exhortamos a continuar cosechando éxitos y que sigan destacándose a nivel internacional", indicó Dalmau, quien además reconoció el compromiso del apoderado de los Criollos, Raúl Rodríguez con el deporte y la isla.

"La mayor enseñanza es trabajar en equipo. La victoria del colectivo es el MVP, los felicito y me comprometo con apoyar el deporte en mi distrito de Humacao", destacó la senadora por el distrito de Humacao, Rosamar Trujillo.

La senadora María de Lourdes Santiago manifestó que son un ejemplo para la juventud. "Espero que lo que están haciendo redunde en la inspiración para el tan necesitado apoyo a los deportes", añadió.

El senador José Vargas Vidot dijo que "ganar es también aceptar el reto de los imposibles. Aquí hay un solo equipo y se llama el equipo de Puerto Rico".

El senador Henry Neumann manifestó que esta "victoria es muy diferente a todas las demás porque ha requerido un esfuerzo mucho más allá".

"Y todo comienza con la valentía de las personas que están al frente de este equipo y de esta liga. Llevar a cabo este torneo bajo estas condiciones, sabiendo que no hay una taquilla que vender, que no hay auspiciadores, entre otros factores no es fácil", dijo.

"Esta es la situación más difícil que he tenido en todo el año. No hay palabras para describir lo que hace Raúl día a día por nosotros, los jugadores, la liga y la temporada y por los Criollos de Caguas", manifestó Ramón Vázquez, dirigente del equipo.

"Estuvimos toda la temporada sin un solo caso de la covid-19. Esto cambió muchas vidas. Muchos jugadores no pudieron jugar en Estados Unidos toda la temporada, perdieron sus trabajos y no tenían ingresos. Esperamos regresar a Puerto Rico con el campeonato. Gracias por este reconocimiento", concluyó.