El Cajasol Vóley Dos Hermanas cae ante las líderes

El Cajasol aterrizaba en Tenerife para enfrentarse a las líderes de la Superliga Iberdrola. El conjunto sevillano tenía delante uno de los partidos más complicados de la temporada. Las nazarenas aún están en proceso de alcanzar el ritmo total de competición tras el parón y el aplazamiento del primer partido del año. A Cajasol Vóley Dos Hermanas le esperan unas duras semanas, ya que tiene un calendario difícil donde se enfrentará a los cuatro equipos de la zona alta de una tajada.

Los primeros puntos del primer juego fueron un poco de tanteo entre ambos equipos, Cajasol se ponía por delante y rápidamente Haris empataba y viceversa. Conforme iba pasando el set, las locales iban consiguiendo una ventaja que poco a poco iba aumentando, llegando a ponerse 17-8.

Los errores no forzados y la gran estructura de Haris en defensa hacía que Cajasol no concretara ningún buen ataque. Las recepciones de las pupilas de Magú no fomentaban la reconstrucción de un ataque para hacer daño a Sanaya Libby's La Laguna. Magú daba entrada con 20-11 a María Zambrano y a Florencia para dar un poco de frescura al ataque nazareno. María Zambrano anotaba nada más entrar, respondiendo a la confianza de su entrenador. Cajasol rompía las dos primeras bolas de set de Haris, pero las locales conseguirían cerrar el primer juego por 25-16.

El segundo set fue muy parecido al primero. Principio muy igualado pero la regularidad y la calidad de las locales hacía que la ventaja fuera poco a poco aumentando sin que Cajasol pudiera hacer nada. Con 11-7, Magú pedía tiempo muerto para reestructurar a sus jugadoras e intentar darle la vuelta a un set que se le volvía a complicar. A mitad del juego, Sanaya Libby's La Laguna ya tenía una ventaja de +4 sobre Cajasol, marcando el luminoso del pabellón tinerfeño 13-8.

La escuadra nazarena disminuía la ventaja de Haris con un parcial de 3-0 tras un buen bloqueo de Carla y dos buenas acciones de saque de Andrea Silva. Con 14-12, el entrenador de Haris pedía tiempo muerto para intentar cortar el buen parcial de Cajasol. Las locales retomaban su racha consiguiendo un parcial de 6-2, poniéndose 20-14. El tiempo muerto de Haris sacó completamente a Cajasol del set, logrando desconectar su juego ofensivo y atacando sus debilidades defensivas.

Pero Cajasol no había dicho aún la última palabra en el segundo juego. No se daban por vencidas las nazarenas y luchaban cada punto como si fuera el último. Lograron reponerse y disminuyeron la ventaja de +6 a tan solo dos puntos con 21-19, obligando de nuevo al entrenador de Haris a pedir tiempo muerto. Cajasol se ponía a tan solo un punto tras una buena acción ofensiva. Haris reaccionaba y cerraba el segundo set con 25-21.

El tercer set parecía un paseo para Haris. Nada más comenzar obtenía una ventaja de +4, con 8-4 en el luminoso. Cajasol volvía a levantarse y recortaba la distancia a tan solo un punto tras un parcial de 2-6. De nuevo la escuadra de Dos Hermanas se acercaba a Haris pero nunca lograba darle la vuelta al marcador. Cuando parecía que podían empatar el set rápidamente reaccionaban las locales para volver a poner tierra de por medio.

Cajasol no lograba mantener esa regularidad competitiva exigida para puntuar ante los equipos de la zona alta, por lo que Haris aprovechaba los momentos de desconexión para aumentar la brecha de puntos. Las tinerfeñas seguían con velocidad de crucero, llegando a ponerse 17-11 casi en la recta final. Las locales mantenían la distancia hasta el final y se llevaron el partido tras vencer en el tercer juego por 25-17 y 3-0 en el global.