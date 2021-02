El Cajasol Vóley Dos Hermanas cae en Los Montecillos ante el Menorca por 0-3

El Pabellón de Los Montecillos acogió una nueva jornada intersemanal. Debido a las concentraciones internacionales en el último tramo de temporada, la RFEVB se vio obligada a adelantar los partidos de las últimas jornadas para reestructurar un calendario que ya de por sí está comprimido. Cajasol llegaba al partido tras dos derrotas seguidas, en el tie break ante Arenal Emevé y por 3-0 ante las líderes.

Avarca Menorca comenzaba el primer set en ventaja tras iniciar el juego con 0-2 tras un buen ataque ofensivo y un saque directo de María Barrasa. Cajasol reaccionaba con un bloqueo que recortaba distancias en el luminoso. Cajasol incurría en demasiados errores no forzados, fallos en el saque-recepción, y eso Menorca lo aprovechaba.

Conforma pasaba el set la ventaja de las visitantes iba aumentando, llegando a estar con +6 sobre Cajasol. En los puntos finales Cajasol recortaba la distancia a 4 puntos con buenas acciones en bloqueo, poniendo el 18-22 en el marcador. Menorca reaccionaba y cerraba el primer set imponiendo su calidad con un parcial de 0-4, venciendo por 18-25.

Durante el segundo set el partido de igualó bastante durante la mayor parte del juego. Cajasol disfrutó de sus mejores minutos del partido, ofreciendo un buen nivel de vóley en defensa. A las nazarenas no les bastaba para ponerse por delante en el luminoso. Aunque mejoraran su juego, Avarca Menorca mantenía su ventaja, más corta que en el primer juego, pero suficiente para ir por delante. Hasta la veintena de puntos se mantuvo la igualdad. A partir de ahí las pupilas de Magú volvieron a caer en varios block outs y en errores no forzados que hacían que Menorca se pusiera 20-24. Con bola de partido Menorca no fallaba y conseguía el punto para ponerse 0-2 arriba en el global.

El tercer set seguía la misma dinámica que los anteriores. Cajasol lo intentaba, pero cometía demasiadas imprecisiones en su juego como para ponerse por delante. Aún así, las nazarenas mostraban un buen nivel en recepción. Winderlys Medina y la canterana Juli tiraban de su equipo y lograban ponerse por delante con 21-20 en el set tras tres buenos saques de la juvenil. La igualdad se mantuvo durante todo el final de juego, pero la calidad de Menorca decantó la balanza y con un parcial de 0-2 vencía en el tercer juego por 23-25 para conseguir los tres puntos. El domingo Cajasol tendrá una nueva oportunidad para salir de esta mala racha enfrentándose de nuevo en Los Montecillos contra OSACC Haro Rioja Vóley.