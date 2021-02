Álvaro Valera: "Va a haber un componente de incertidumbre al que todos nos enfrentamos"

El jugador sevillano de tenis de mesa Álvaro Valera, toda una institución en el deporte de la provincia y nacional con tres medallas paralímpicas, tres oros mundiales y cuatro oros europeos, pasó revista a sus sensaciones de cara a la vuelta a la competición y, sobre todo, a los Juegos Paralímpicos de Tokio que se avistan en el horizonte. Lo hizo en una entrevista en el programa 'Aros Olímpicos' de la valenciana Plaza Radio.

¿Cómo se encuentra física y anímicamente?

"Una de las cosas que me ha ayudado ha sido desarrollar un alto grado de adaptabilidad en la vida. En esta ocasión nos ha tocado a todos atravesar momentos difíciles, pero creo que siempre ayuda mantenerse optimista y ver el vaso medio lleno. He tenido que entrenar en el sótano de la comunidad, me han cedido los vecinos un espacio. Pero se está viendo la luz al final del túnel. Parece que en mayo-junio va a haber competiciones. Empezamos a soñar con estar y con volver con una medalla colgada al cuello (de los Juegos Paralímpicos), sería algo muy grande".

¿Cómo cree que llegarán sus grandes rivales a la cita de Tokio?

"Los entrenamientos de cada uno se llevan de manera anónima. Pero estarían beneficiando gratuitamente a los rivales si pudiéramos ver en qué condiciones entrena cada uno. Yo estoy un poco más expuesto que ellos, además de que tengo más edad. En Dinamarca no ha pegado tan fuerte y en Tailandia (del otro rival más importante) se intuye que están preparándose muy bien. Ese va a ser el reto".

¿Cree que la distancia entre la forma de uno y otro será clave?

"Tenemos todavía margen para recortar distancias. Estas últimas semanas estoy empezando a apretar el ritmo, y se trata de llevarlo al máximo posible. Y hacer un tipo de entrenamiento intensivo y volver a recuperar ese ritmo. La falta de competición nos afecta a todos por igual. Vamos a llegar un poco en frío todos, sin saber con lo que nos vamos a encontrar. Va a haber un componente de incertidumbre al que todos nos enfrentamos, psicológicamente hay que estar preparado. Y una vez allí darlo todo con las cartas que haya. Jugar la mano lo mejor posible".

¿De qué forma valora el poco peso del tenis de mesa en España?

"A los que somos aficionados nos da pena que en nuestro país no tenga el lugar que pueda tener en otros países. Es un tema cultural. En los países mediterráneos hay deportes que tienen mucho peso, como es el caso del fútbol. Es una rueda difícil de romper. Sí que es verdad que cada vez, poquito a poco, nos van dando más espacio, pero todavía estamos lejos. Aquí cuesta mucho romper ese paradigma futbolístico. Que la gente lo conozca, y lo descubra, y creo que muchas personas se van a enganchar y vamos a crecer. Es un proceso que lleva tiempo".

¿Cómo se imagina los Juegos?

"Es complejo hacerse una imagen mental de las circunstancias, los protocolos, las medidas... No hay nada oficial, pero es bastante obvio que va a haber medidas importantes. No será una Olimpiada como las otras donde te vayas a dar un paseíto turístico. Pero con que se celebren yo sería el más feliz del mundo. Sería una gran noticia para todos".