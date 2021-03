El Cajasol Voley puntúa ante el Sant Cugat en la última jornada de la Superliga (3-2).

La escuadra de Dos Hermanas viajaba a la ciudad catalana de Sant Cugat para disputar el último partido liguero de la temporada. Enfrente tenían a DSV CV Sant Cugat, uno de los equipos que mejor vóley practica en toda la competición. Las catalanas se jugaban frente a Cajasol la oportunidad de disputar la fase de play off por el campeonato liguero que otorga la sexta plaza.

El primer set comenzaba bastante igualado entre ambos conjuntos. Conforma avanzaba el juego, Cajasol conseguía una ventaja de varios puntos sobre su oponente. A partir de ahí, Sant Cugat vio peligrar el juego y comenzó a imponer su estilo de juego sobre la posta. Poco a poco fue recortando esa distancia, incluso superándola, haciendo pedir tiempo muerto a Magú. Las locales iban incrementando su ventaja conforme pasaba el primer set. Cajasol lograba recortar tres puntos tras un buen parcial, pero Sant Cugat rápidamente reaccionaba y volvía a poner tierra de por medio. Finalmente, las catalanas se harían con el primer set por 25-20.

Las chicas de Cajasol empezaban el segundo set muy metidas en el partido, queriendo sobreponerse al resultado del primer set. Tras dos errores no forzados de Sant Cugat y dos buenos ataques de Judith y Winderlys, Cajasol se ponía 1-6 en el inicio del segundo. Las chicas de Sant Cugat intentaban reducir la ventaja, pero el conjunto de Dos Hermanas volvía a rencontrarse con su mejor vóley y conseguía su máxima ventaja en el partido con 5-11. Las locales sacaban fuerzas y tras un parcial de 7-1 igualaban el segundo set 12-12. Cajasol desaprovechaba una enorme ventaja para poder llegar a los puntos finales con un buen colchón de puntos.

La igualdad se mantenía hasta el final, con 18-18 en el luminoso de Vallderoix. Tras una bola free de Cajasol, San Cugat se ponía 19-18 y Magú pedía tiempo muerto en busca de la reacción de sus jugadoras, y lo consiguió. Afianzadas en su defensa, un error no forzado de Sant Cugat y un bloqueo 1-1 de Jimena ponían a Cajasol 19-20. Con 20-21, Magú daba entrada a la canterana María Zambrano al saque, consiguiendo el punto y poniendo el 20-22. La escuadra nazarena seguía sumando puntos gracias a su buena defensa en red. Un error no forzado de las locales daba a Cajasol 3 bolas de set. Winderlys anotaba y devolvía la igualdad al global con el 11 tras vencer en el segundo por 21-25.

La dinámica del segundo set continuaba en el tercero. Cajasol seguía reencontrándose con su juego y endosaba nada más empezar un 0-3 a Sant Cugat. Las locales sentían la presión de darle la vuelta a la situación para no perder sus opciones de play off. Cajasol llegaba a los primeros diez puntos con una ventaja de 4 al ponerse 6-10. Sant Cugat intentaba remontar, pero la defensa de las nazarenas impedía que las catalanas le dieran la vuelta. Jimena Gayoso, Carla Moreira y Winderlys Medina aportaban ofensivamente a su equipo, destacando el buen papel en recepción y apoyo que estaba demostrando Cajasol. Las nazarenas llegaban a los puntos finales con 4 bolas de set para poner el 1-2. Sant Cugat salvaba las dos primeras, pero un error no forzado de las catalanas hacía que Cajasol remontara y venciera en el tercer set por 22-25 con 1-2 en el global.

Sant Cugat se aferraba a la última oportunidad de puntuar frente a Cajasol Voley Dos Hermanas. El resultado de Haro frente a Avarca Menorca les beneficiaba, pero aún así querían puntuar ante Cajasol. Comenzaban el cuarto juego con un parcial de 3-0. La escuadra nazarena parecía relajada tras haber conseguido tener mínimo un punto frente a Sant Cugat. Durante todo el set, las catalanas estuvieron por delante, aumentando poco a poco su ventaja con el paso del set, poniéndose 18-11 en los puntos finales. Sant Cugat forzaba el tie break tras vencer en el cuarto juego por 25-17.

El tie break demostraba la igualdad entre ambas escuadras. Tras el 5-5, Cajasol conseguía un parcial de 0-2 para ponerse 5-7. Dos buenas defensas de Sant Cugat volvían a empatar la contienda igualando a 7 el tie break. La igualdad se mantenía hasta los puntos finales, cuando Sant Cugat conseguía una ventaja de 2 puntos que Cajasol no podría solventar. Sant Cugat se hizo con el Tie Break por 15-13 y venció a un buen Cajasol en el último partido de la temporada.