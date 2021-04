Rahm contesta a Olazabal: "El Athletic tiene 26 copas más que la Real"

Redacción deportes, 7 abr (EFE).- El golfista español Jon Rahm, actual número dos del mundo, contestó este martes a José María Olazabal, que dijo que esperaba encontrarse con el de Barrika, seguidor del Athletic Club, para regodearse del triunfo de la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey y resaltó que el equipo vasco tiene 26 copas más que el conjunto donostiarra.

A las puertas del inicio del Másters de Augusta, las bromas entre ambos jugadores por el enfrentamiento que disputaron sus dos equipos en la final de la Copa del Rey que ganó 1-0 la Real el pasado fin de semana se suceden a través de los medios.

Cuestionado en rueda de prensa por las palabras de Olazabal, Rahm, cuyo primer hijo Kepa nació recientemente, apeló al número de títulos del Athletic para contestar a su compañero.

"Esperemos que Kepa llegue con la chaqueta verde bajo el brazo. Pero el primer día de vida vio perder al Athletic. A Chema Olazabal le puedo decir que tenemos 26 copas más que ellos. A ver, la Real jugó muy bien, fue merecido. Una pena que fuera un tema de penaltis, que no fuera más fluido. Lo bueno es que tenemos otra final la semana que viene y nos podemos vengar un poco", dijo.

Además, declaró que tiene el "talento suficiente" para poder ganar el Másters de Augusta 2021, que disputará por quinta vez en su carrera, y que tiene posibilidades de conseguir un triunfo que otros tres españoles, Sergio García, José María Olazabal y Severiano Ballesteros lograron en el pasado.

"He puesto muchas horas este año en general. No estudias solo los últimos tres días, se puede dar un último empujón, pero es algo que estudias durante mucho tiempo. He metido las horas y el trabajo. Y eso no se va. Tengo el talento suficiente y sé que puedo ganar. Mentalmente, estoy fresco y mentalizado para ganar un grande", explicó.

Preguntado por qué prefiere los "greens" duros y rápidos, explicó que creció viendo muchos Másters en la primera década del siglo XXI en los que eran así: "Entiendo que una vez que alarguen el campo tienen que ablandar un poco los greens para que fueran más asequibles. Pero aún así siempre me han gustado duros. Un grande cuanto mejores condiciones, mejor. No había tenido la oportunidad de jugarlo así y tengo muchas ganas de verlo. Una pena que den lluvia la semana, pero ojalá sea poco y podamos disfrutarlo".

También habló sobre el nacimiento de su hijo Kepa: "Fue un proceso muy bonito. Incluso ella (su mujer, Kelly Cahill) dice que lo disfrutó. Incluso con el dolor, ciertas contracciones, con mi apoyo, lo llevó bien. Tomó una epidural y después de eso, pues muy bien. Fue muy rápido. A las 21:30, cuando se la pusieron estaba cerca de dar a luz. A las 0:00 le dijeron que empujara, y en una hora y media cambió todo. Ahora está físicamente muy bien, incluso sin dormir mucho", señaló.

"Muy contentos, sobre todo por lo sano que está Kepa. Es de los pocos bebés que al salir del hospital y lllgar a casa no perdió casi nada de peso. Come desde el principio, como no, siendo medio vasco. Muy contentos", apuntó.

Además, indicó que en los últimos días ha podido descansar y dormir pese a que en las primeras jornadas tras el nacimiento de su hijo no pudo hacerlo.

"El lunes a la noche cuando vino la niñera a ayudarnos, dormimos bien los dos. Viernes nos dormimos, porque dio a luz a medianoche, sábado y domingo tampoco. Sumamos los dos cinco horas en dos días. Cansado estaba. Lo que pasa es que las últimas dos noches he podido dormir bastante bien y eso ayuda mucho", resaltó.

"La falta de sueño da igual cuando estás pasando ciertos momentos. Si me separaba de Kepa y de ella diez minutos, y me sentaba, me dormía. Pero si me sentaba con Kepa, podía estar mirándole cuatro horas sin problema viéndole dormir", confesó.

Por último, aclaró que el nombre de Kepa no se lo puso a su hijo en honor al jugador del Chelsea, Kepa Arrizabalaga: "Es un nombre vasco muy común. Entiendo que Kepa Arrizabalaga es el portero del Chelsea. No lo hicimos por él, lo hicimos porque es uno de los nombres vascos que Kelly puede pronunciar. Y Cahill es el apellido de Kelly. Nunca fui fan del Chelsea, fui más fan del Arsenal de pequeño. No es por el Chelsea, es por honrar a su familia", concluyó.