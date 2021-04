El mexicano Ancer se reivindica y junto a Muñoz y Niemann supera el corte

Augusta (Georgia, EE.UU.), 9 abr (EFE).- El mexicano Abraham Ancer mostró de nuevo su gran momento y volvió a ser el mejor golfista latinoamericano, esta vez sin penalización, al concluir la segunda ronda del Masters de Augusta con registro de 69 (-3) y un acumulado de 144 golpes (par) que le aseguró estar entre los 30 mejores y en la competición del fin de semana.

Ancer, de 30 años, que disputa por segunda vez el Masters, llegó al Augusta National Golf Club con la frustración de haber recibido la noche anterior la mala noticia de la penalización de dos golpes.

La razón del castigo fue que Ancer, sin saberlo, tocó la arena con su palo antes de ejecutar su tercer golpe en el hoyo 15 desde un bunker en el green el jueves.

Ancer originalmente había firmado registro de 73 golpes (+1) y salió del área de anotación.

Pero el vídeo fue revisado por el comité de reglas de Augusta National por una posible infracción de la Regla 12.2b (1), que establece que tocar la arena en un bunker detrás de la pelota resulta en una penalización, si es visible, como sucedió con Ancer.

"Me acaban de informar que se me ha impuesto una penalización de 2 golpes por rozar involuntariamente la arena en mi backswing en el hoyo 15", escribió Ancer. "Mientras estoy destrozado, no puedo esperar para competir mañana".

Eso fue lo que Ancer hizo y muy bien, competir con gran inspiración, al comenzar el recorrido con dos birdies consecutivos (hoyos 2 y 3) que amortizaban el castigo y aunque siguió con otros dos bogeys, el golfista mexicano estaba mentalizado a reivindicarse por lo alto y así lo hizo.

Ancer aseguró el pase al fin de semana y seguir en la lucha por el título al hacer otros tres birdies a partir del octavo hoyo, siendo en el par 5 del decimotercero, donde logró el quinto y definitivo birdie del partido.

Junto a Ancer, el chileno Joaquín Niemann completó una segunda ronda con tarjeta firmada de 71 golpes (-1) que le dieron un acumulado de 146 golpes (+2) y el salvoconducto de lograr disputar también su primer fin de semana en el Augusta National Golf Club.

Niemann, de 23 años, disputa su segundo Masters como profesional y se unió al colombiano Sebastián Muñoz como los otros dos latinoamericanos que lograron superar el corte establecido en (-3).

Muñoz entregó tarjeta de 73 golpes (+1) al completar la segunda ronda y acumuló 147 impactos (+3).

Mientras que el mexicano Carlos Ortiz quedó eliminado al tener un acumulado de 153 golpes (+9) después de concluir la segunda ronda con tarjeta firmada de 71 (-1).