Rahm: "Hoy he hecho lo que no pude hacer los primeros días"

Rahm: "Hoy he hecho lo que no pude hacer los primeros días"

Augusta (Georgia, EEUU), 11 abr (EFE).- El golfista vizcaíno Jon Rahm se ha anotado la mejor ronda del día en la última jornada del Masters, que se ha disputado esta semana en el histórico recorrido de Augusta National, para acabar con un resultado acumulado de -6, a siete golpes del líder provisional, el japonés Hideki Matsuyama (-13), y dijo que este domingo ha hecho lo que no pudo hacer los primeros días.



?Es golf. Cada uno de los tres primeros días era una tónica muy diferente. El mejor resultado en cuanto a juego fue el primer día y el peor fue el tercero?, dijo Rahm con relación a sus cuatro rondas de 72-72-72-66.



?Es lo que hay. Hoy he hecho lo que no pude hacer los primeros días. He empezado fuerte, he metido un putt muy bueno en el dos y he seguido pegando putts muy buenos?, dijo acerca de su comienzo con birdie y eagle en el segundo hoyo.



Rahm tuvo seis putts ?muy metibles? que no llegaron a entrar. ?Me he dado muchas opciones. El resultado es muy buen, pero yo creo que igual he jugado mejor de lo que refleja?, dijo el golfista de Barrika, que ha logrado su cuarta clasificación entre los diez primeros en su quinta participación.



?Lo bueno es lo bien que he jugado y saber que, si algún día lo necesito, soy capaz de hacer pocas en este campo y lo he demostrado hoy. Es divertido pensar en lo que podría haber sido. Una pena que estuviera tan lejos del líder. Mucho mejor acabar así y me voy con buen sabor de boca?, dijo el número tres del mundo.



Rahm llegó a Augusta el miércoles después de pasar los primeros días de vida con su primer hijo Kepa. ?Esta semana he notado que una vez que los palos entran al maletero, cierro y me voy para casa. La mentalidad ha cambiado y estoy mucho más relajado. Me ayuda a separar el golf de la vida real?, dijo su nueva paternidad.



?Termino y me olvido del golf y empiezo a pensar en Kepa, en Kelley (su esposa), en casa y en lo que puedo hacer. Hemos tenido un ambiente muy divertido y creo que esto solo va a ayudar en el futuro?, agregó el golfista de Barrika.



Como consecuencia del coronavirus, Jon Rahm, que reside en Arizona, lleva muchos meses sin ver a sus padres. ?Estamos intentando ver alguna manera de que puedan venir Aita y Ama. Sería increíble que pudiesen venir a Torrey Pines. Les encanta San Diego y a nosotros también?, dijo sobre el escenario de su primera victoria en el PGA Tour y la sede del US Open de junio de 2021.