Cabrera Bello arranca segundo en el US Open

Torrey Pines (California, EEUU), 17 jun (EFE).- El golfista grancanario Rafa Cabrera Bello ha comenzado el Abierto de Estados Unidos, que se disputa esta semana en Torrey Pines, a las afueras de San Diego, California, empatado en el segundo puesto de la clasificación.



?Estoy muy contento. Creo que ha funcionado todo. Ha habido un par de swings malos, pero la inmensa mayoría han sido buenos. He jugado agresivo desde el tee, pero con un poquito más de cuidado en los tiros a green?, dijo a EFE Cabrera Bello, que ha acabado con -3, a un solo golpe del líder provisional, el estadounidense Russell Henley (-4).



?Los putts largos que he tenido los he dejado muy cerca y no he sufrido, y he metido los putts comprometidos para par. En general, ha habido muy buen juego y hacer eagle es un subidón. En un US Open, cuando un birdie sabe a gloria, un eagle ni te cuento?, comentó a EFE el grancanario sobre su juego en los greenes y sus dos golpes bajo el par en el hoyo 18.



?Las últimas semanas me he notado mucho mejor de juego. Creo que los resultados así lo van demostrando. La semana pasada no pasé el corte, pero me sirvió de descanso. Llegué aquí el sábado y no vine al campo hasta el lunes. Estuve encerrado como un murciélago?, dijo Cabrera Bello, que va escalando poco a poco posiciones en el ránking mundial y la clasificación del PGA Tour.



Rafa Cabrera Bello ha llegado a su octavo Abierto de Estados Unidos, en el que también empezó con buen pie en 2020, tras superar uno de los torneos de clasificación. ?Estoy queriendo confiar en mi juego. Sé que está mejor y me estoy dando oportunidades y a seguir en esa misma línea?, agregó con la esperanza de mantener el mismo nivel de juego en las siguientes tres jornadas del tercer grande del año.



Rafa cuenta esta semana con la asistencia de su hermano como caddie. ?Miguel le pone muchísima ilusión y lo hace muy bien. Me intenta ayudar con todo el cariño del mundo, como hace un hermano, y estoy muy agradecido de que esté conmigo en la bolsa. Él sabe las cosas que yo quiero que me diga y eso lo está haciendo muy bien?, comentó a EFE Cabrera Bello.