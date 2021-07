Paula Arcos: "Verme aquí con 'Las Guerreras' con 19 años impresiona mucho"

Andorra La Vella, 19 jun (EFE).- Paula Arcos es la gran novedad de la lista de 22 jugadoras que están presentes en la preparación de los Juegos Olímpicos de Tokio en Encamp (Principado de Andorra). Tan sólo tiene 19 años y ya debutó con 'Las Guerreras' el pasado mes de abril en Dinamarca marcando tres goles y llamando la atención del seleccionador Carlos Viver.



La jugadora del Atlético Guardés fue designada mejor jugadora de División de Honor. La de Petrer marcó 94 goles. En esta entrevista para EFE habla de sus opciones de estar en Tokio y también de cómo ha ido su temporada.



Pregunta (P): Paula Arcos mejor jugadora de la liga con tan sólo 19 años... La verdad es que suena bien después de un confinamiento y de una temporada realmente complicada por la pandemia.



Respuesta (R): "Sí. Para mí ha sido algo increíble poder recibir este premio. De ninguna de las maneras no me lo esperaba porque soy una jugadora muy joven. Estoy muy contenta y muy orgullosa. Ahora me toca seguir trabajando".



Pregunta (P): El Trofeo Vicen Muñoz también lo tienen jugadoras como Sílvia Arderius, Sílvia Navarro o 'Shandy' Barbosa. ¿Qué significa para usted?



Respuesta (R): "Lo han ganado jugadoras muy importantes. Por ejemplo aquí en la selección tenemos a 'Shandy', Sílvia Arderius y Sílvia Navarro, pero también está Jennifer Gutiérrez. Muchas jugadoras que son muy 'Top's' y que para mí de hecho han sido y son puntos de referencia. Entonces es un orgullo conseguir este premio que estás jugadores también han conseguido".



Pregunta (P): Debutó con 'Las Guerreras' contra Dinamarca en el mes de abril y ahora esta convocada para la preparación de los Juegos Olímpicos. ¿Sorprendida de cómo esta yendo todo?



Respuesta (R): "Totalmente sorprendida. A pesar de que a lo mejor no este la posibilidad o que vayan mis compañeras en vez de yo a los Juegos para mi formar parte de una preparación de una cita olímpica con la edad que tengo para mi es inexplicable, una recompensa del trabajo de la temporada y nada que voy a darlo todo para poder ir a los Juegos y sino sucede las animaré desde casa. Voy a ser del equipo igualmente".



Pregunta (P): Estáis aquí en Encamp 22 jugadoras y después os quedáis 14. La criba es importante...



Respuesta (R): "Todas las que nos caigamos y nos quedemos en casa haremos fuerza desde allí. Seguiremos siendo del equipo para que nuestras compañeras den lo mejor de ellas".



Pregunta (P): Con este tono parece que no se ve en los Juegos. ¿Se ve en Tokio?



Respuesta (R): "Sinceramente no me veo en los Juegos. Siempre que me dicen vas a ir a los Juegos yo siempre digo que no. Hay jugadoras de muchísimo nivel aquí y estoy para aprender de ellas y coger un poquito más de experiencia que todavía me hace falta por mucho que me haya salido una temporada buena, pero si viene una oportunidad habrá que cogerlo por los cuernos y para adelante".



Pregunta (P): ¿Qué está aprendiendo de todas ellas, sobretodo de las jugadoras con más experiencia?



Respuesta (R): "Es que aquí están las mejores. Hay jugadoras con muchísima experiencia y también con veteranía. La mínima cosita que me dicen intento integrarla en mi cabeza porque se que va a ser bueno tenerlo y entrenarlo. Son jugadoras que me pueden sacar 10 o 12 años y ahí hay mucho nivel de balonmano".



Pregunta (P): ¿Se siente bien dentro del grupo de 'Las Guerreras'?



Respuesta (R): "Sí. Me siento muy a gusto porque no me esperaba para nada que fueran tan cercanas o fuesen a ayudarme tanto. A la mínima que me ven un error o algo que pueda mejorar siempre están pendientes o me lo dicen. Para mí eso es un honor tener gente que tenga tanto balonmano que me corrijan y que estén fijándose tanto en mí".



Pregunta (P): ¿Sueña con el primer partido en los Juegos?



Respuesta (R): [Sonríe]. "Sí, sí, claro que sueño y ojalá se cumpla. Eso sí sino son en estos Juegos que sea en los próximos sí o sí".



Pregunta (P): ¿Qué valoración hace de estos días aquí en Encamp siendo está fase más de preparación física que no la siguiente que será más de táctica?



Respuesta (R): "Está semana está siendo un poquito dura. Muchas jugadoras venimos después de estar de vacaciones por así decirlo. Y cuesta un poquito más, pero sabemos que es lo que nos toca y sabemos que tenemos unos Juegos a la vuelta de la esquina y cada gota vale oro ahora".



Pregunta (P): ¿Verse aquí con 19 años no le impresiona?



Respuesta (R): "Muchísimo. Para nada me esperaba estar aquí. Cuando Carlos Viver me llamó para jugar contra Dinamarca pensé que me llamaba sólo para un objetivo y nada más que eso. Es verdad que mi reto siempre ha sido llegar a la selección absoluta, pero no me esperaba llegar tan pronto. Obviamente todavía me quedan muchos años para lo mejor o ser una de las fijas o ser una persona importante aquí. Eso sí haber entrado aquí con sólo 19 años no tiene precio".



Pregunta (P): De hecho cumple un sueño...



Respuesta (R): "Totalmente. Para mi es un sueño formar parte del equipo de 'Las Guerreras'".



Pregunta (P): En el 2016, 'Las Guerreras' acabaron sextas, en el 2012 se colgaron la medalla de bronce... ¿Dónde pueden llegar en Tokio?



Respuesta (R): "Yo siempre digo que ellas el techo se lo ponen donde ellas quieren. Demostraron en el Campeonato del Mundo que podían llegar donde quisiesen. No se llevaron el oro porque al final esto es un juego y unos ganan y otros pierden, pero para mí son increíbles. Tenemos un equipo que podemos hacer lo que queramos. Sólo necesitamos confianza, garra y para adelante. Más ovarios que nadie". [Sonríe].



Pregunta (P): ¿Que le pide el seleccionador Carlos Viver?



Respuesta (R): "Creo que está contento conmigo porque a pesar de ser una jugadora muy joven y traerme hasta aquí pienso que el entrenador tiene que confiar bastante en mí o ve mucha proyección. Y con él estoy muy contenta porque a la mínima duda que tengo me da una explicación. La relación que tengo con él es muy buena".



Pregunta (P): Esta pregunta no tiene nada que ver con el balonmano. El Gobierno decidió anunciar que el futbol femenino pasaba a ser profesional. ¿Cómo ve estos pequeños avances con el deporte femenino?



Respuesta (R): "La verdad es que es una pena que muchas veces, a lo mejor, nos traten profesionalmente para lo que quieran. En el tema de sueldos o de entender a la jugadora no son nada profesionales con nosotras porque al final somos un número siempre, pero creo que esto pasa también en el deporte masculino. Eso sí, me alegro mucho que en el futbol hayan dado ese pequeñito pasa y espero que en el balonmano, por ejemplo, en España no somos profesionales del todo podamos llegar a eso. Para mí entrenamos igual que en Francia, en Alemania o en cualquier otro sitio igual que los chicos. Entonces para mi somos profesionales".



Pregunta (P): ¿Compagina el deporte profesional con los estudios?



Respuesta (R): "Este año lo estoy combinando con el inglés y el año que viene lo voy a combinar con Educación Infantil. Se puede compaginar. Yo entré en División de Honor muy jovencita, con 15 años y entonces no me quedaba otra que sacarme el graduado y poder competir a la vez. Creo que para cualquier joven el bachillerato no es nada fácil y antes o después te lo sacas porque sabes que te hace falta y no sabes cuanto puedes llegar a vivir del balonmano. Ya no por el sueldo sino porque la vida de un deportista es muy corta. Un día estas en las nubes y otro día, por cualquier desgracia o situación, bajas abajo del todo. La cabeza aquí juega muy malas pasadas y siempre tienes que tener una segunda opción".



Pregunta (P): Hablando de cabezas... ¿Y cómo está su cabeza?



Respuesta (R): "La verdad, es que siempre he intentado, como yo y mi familia los pies en el suelo por mucho que me hayan dado un premio de mejor jugadora. Yo no me veo superior a ninguna de las jugadoras de la liga. Al revés. Pienso que hay mucho nivel en la liga y no soy nada del otro mundo".



Pregunta (P): Hablando de la temporada con el Atlético Guardés. Colectivamente no ha ido mal y individualmente no podía ir mejor con sus 94 goles. ¿Se ha sentido bien en Galicia?



Respuesta (R): "Para mí colectivamente, siempre lo digo, el premio que he ganado de mejor jugadora se lo debo al club como tal porque tanto el cuerpo técnico, directiva, jugadoras han estado conmigo al 1.000 por 1.000. No tengo queja de nada. Todas mis compañeras me han hecho mejorar, José Ignacio Prades, el entrenador, me ha hecho mejor jugadora. La temporada en Guardés, para mí, ha sido redonda".



Víctor Duaso