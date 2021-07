Sergio García, satisfecho con su participación y con la Ryder Cup como meta

Torrey Pines (California, EEUU), 20 jun (EFE).- El golfista castellonense Sergio García se mostró "contento" tras su participación en el Abierto de Estados Unidos, que se disputa este fin de semana en Torrey Pines, a las afueras de San Diego, California, del que se despidió con tres birdies en los últimos seis hoyos, un resultado acumulado de dos sobre el par y la mente puesta en poder participar en la Ryder Cup.

?Es un juego de milímetros y hay veces que la diferencia en un putt de que justo te entre a que justo se salga te cambia un poquito la dinámica. La verdad es que estoy contento con cómo hemos acabado y a ver si continuamos igual?, dijo a Efe García, que lleva un año intentando mejorar sus resultados en los greenes.

?La verdad es que tampoco hace falta muchísimo. Mira que he tirado putts buenos, pero creo que he metido tres de más de 4 metros, que no es nada del otro mundo. Por lo menos es bueno ver que ocurren un par de cositas y acabar con una buena vuelta y buen sabor de boca?, añadió el español, que ha terminado a siete golpes del líder provisional, el sudafricano Louis Oosthuizen (-5).

?Ayer fue una pena, empecé regular y luego fue bastante bien, pero ocurrió muy poquito hasta el final. Peleando mucho, que es lo que siempre intento hacer e intentar hacerlo lo mejor posible?, continuó el ganador del Masters de Augusta de 2017.

?La verdad es que es complicado, ahora viene todo muy junto y estoy jugándome mucho también. Quiero clasificarme para la Ryder y sin ninguna duda para mí lo más importante es darme la mejor posibilidad de meterme en el equipo de la Ryder y a corto plazo el British?, explicó a Efe Sergio García sobre el calendario apretado y la posibilidad de formar parte del equipo europeo en la Ryder Cup, la competición bienal entre Estados Unidos y Europa.

?Hablé con el capitán hace tres semanas, tuvimos una conversación. Obviamente tengo que seguir jugando y haciendo cosas buenas. Intentaré clasificarme por méritos propios y si no darles suficientes motivos para que me puedan escoger?, dijo García acerca de sus conversaciones con el capitán del equipo, el irlandés Padraig Harrington, y lo que tendrá que hacer para participar en su décima Ryder Cup, en septiembre de este año.