Barrika celebra con orgullo la gesta de su paisano Jon Rahm

La localidad de Barrika, un pequeño pueblo vizcaíno de apenas 1.500 habitantes, celebra este lunes con orgullo la gesta de su paisano Jon Rahm, que hizo ayer historia al proclamarse ganador del Abierto de Estados Unidos y recuperar además con este hito el número 1 del ránking mundial.



Unos pocos siguieron el desarrollo del torneo en directo hasta que bien entrada la madrugada, cuando Rahm embocó esos dos 'putts' mágicos en los hoyos 17 y 18 que le dieron la victoria, y la mayoría, como el propio alcalde de la localidad, Roberto Muñoz, conocieron la noticia a primera hora de la mañana del lunes.



"Cuando me he levantado he visto un montón de mensajes en el móvil y ha sido una sorpresa tremenda. Los dos últimos hoyos han sido una pasada", relataba a Efe el alcalde de Barrika convencido de que, con solo 26 años y encaramado a lo más alto del ránking, este 'major' "no va a ser el último" en la carrera de Rahm.



Nada más conocer la gesta, Muñoz envió un mensaje de felicitación al padre del golfista "como reconocimiento y para expresarle el orgullo que sentimos como pueblo de un barrikoztarra, que además ejerce como tal. Para nosotros es una alegría inmensa porque nos pone en el mapa", destacaba.



El regidor avanzaba además su intención de tributar un homenaje a Rahm, aunque admite que a corto plazo será "complicado, por la agenda que tiene y por la situación en la que nos encontramos". "No sabemos cuándo, pero estamos seguros de que se lo vamos a hacer", incidía.



Esa misma sensación de orgullo, sin duda la palabra más repetida del día, se extendía también entre los vecinos que se felicitaban de un triunfo "fantástico e increíble" que "sigue manteniendo a Barrika en lo más alto", como expresaba una vecina.



Jon Ander Berastegui, encargado del Golfo Norte, uno de los locales de hostelería más populares de la zona, se sumaba: "Estamos muy contentos de que una persona de aquí gane un torneo tan importante. Jon ha puesto a Barrika en el mapa. Si el pueblo ya era un poco famoso por 'Juego de Tronos' (serie que tuvo en la localidad a una de sus localizaciones), después de esto más aún. Además es muy buena persona y estamos encantados de que represente al pueblo. Para nosotros es un orgullo", subrayaba Berasategui.



La Real Sociedad de Golf de Neguri, de la que es socio Rahm, fue uno de los lugares donde se vivió en directo la victoria del vizcaíno.



Los centenarios campos de La Galea, junto a Martiartu o Larrabea, fueron escenario de los primeros golpes de Rahm antes de que en 2012 se trasladara a Estados Unidos para lanzar su carrera gracias a una beca de la Universidad de Arizona State.



"Estuvimos hasta las 2 y media de mañana pegados a la tele con muchísima intensidad. Fue algo maravilloso, mágico, y para el club es un orgullo que el número 1 del mundo sea uno de nuestros socios, porque además todos los de la zona hemos visto crecer a Jon", resalta Olatz Martínez, gerente del club de Getxo.