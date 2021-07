'Shandy' Barbosa: "Nuestro sueño es ganar una medalla"

Andorra La Vella, 21 jun (EFE).- Alexandrina Cabral Barbosa, 'Shandy', se rompió en diciembre el ligamento cruzado de una rodilla. Se perdió el Europeo y ahora aspira a disputar los Juegos Olímpicos de Tokio con la selección de balonmano.



La lateral izquierdo jugará el curso que viene en el Gloria Bistrita de Rumanía donde coincidirá con dos 'Guerreras': Darly Zoqbi y Almudena Rodríguez. En una entrevista para EFE habla de su lesión, de las opciones que tiene para estar en la cita olímpica y también de su reciente maternidad.



Pregunta (P): Una pregunta casi obligada... ¿Cómo se encuentra de su lesión?



Respuesta (R): "Muy bien. La verdad que muy contenta de cómo me está contestando la rodilla. Ahora lo que necesito es ganar masa muscular y la estoy ganando. Cada día me siento mucho mejor".



Pregunta (P): ¿Se ve en los Juegos Olímpicos de Tokio?



Respuesta (R): "Yo me veo en los Juegos. Estoy intentando hacer todo lo posible para que estar lista y estar a disposición del seleccionador, Carlos Viver. Este es mi objetivo. Poder estar allí en Tokio".



Pregunta (P): Cuando sufrió esta grave lesión, ¿qué se le pasó por la cabeza?



Respuesta (R): [Suspira]. "Lo primero que pensé es intentar ponerme bien y rápido para poder llegar a Tokio. Como he dicho antes este era mi objetivo. La verdad que el día que me lesioné se me cayó el mundo encima, pero al día siguiente, hablando con el médico, ya me dijo que podría llegar. Lo que tenía que hacer era operarme rápido para así empezar la rehabilitación. Todo fue bien. Estoy muy cerca de poder estar en los Juegos".



Pregunta (P): ¿Anímicamente ha sido un proceso complicado?



Respuesta (R): "A ver... No mucho, la verdad. Estuve en casa. Hacer la rehabilitación en casa y con la familia a mi lado me ha dado la fuerza para poder seguir. Con mi familia y con mi hijo al lado no ha sido tan complicado. Estos meses han pasado volando".



Pregunta (P): ¿Estos días de pretemporada en Encamp le están yendo bien, sobre todo, para coger el tono a nivel físico?



Respuesta (R): "Esto es lo que me está costando más ahora mismo porque después de estar mucho tiempo sin correr... Estar aquí en Andorra nos va a venir bien a todas y a mí especialmente para poder conseguir la forma física idónea lo más rápido posible. Además esta primera semana aquí está siendo de mucha exigencia física y lo estamos notando. Veo a mis compañeras como una moto y yo intentando ir detrás de ellas".



Pregunta (P): Paula Arcos tiene 19 años y usted ya tiene 34... ¿Cómo la ve a ella desde su experiencia?



Respuesta (R): [Sonríe]. A Paula la veo muy bien. Está entrenando como una más y se puede decir que el futuro de 'Las Guerreras' está muy bien cubierto".



Pregunta (P): Con la lesión grave... ¿Cómo ha vivido la pandemia?



Respuesta (R): "La primera parte del confinamiento en casa. Estaba jugando en Francia y pude venir a España. Al tener ya una familia y estar todos juntos hemos pasado la pandemia lo mejor que la hemos podido pasar. Intentando olvidar las desgracias que estaban pasando a nuestro alrededor. Estar con mi hijo y mi pareja ha sido, dentro de lo que cabe, lo mejor que podía pasarme".



Pregunta (P): ¿Qué le dice el seleccionador Carlos Viver?



Respuesta (R): "Yo creo que está contento con el trabajo que estoy haciendo yo y también mis compañeras. Lo veo optimista y ahora nos toca ir día a día. Lo que me transmite es que está contento y con buenas sensaciones".



Pregunta (P): Aquí en Encamp sois 22, pero para los Juegos os quedaréis 15... ¿Lo tiene realmente complicado para decidir?



Respuesta (R): "Una decisión totalmente complicada para el seleccionador. Estamos trabajando todas muy bien. Sólo vamos a ir 15 y sólo puedo decir que se lo estamos poniendo muy difícil a Carlos. Eso sí, es lo que le toca".



Pregunta (P): ¿Ve opciones de repetir medalla como en el 2012?



Respuesta (R): "Lo veo complicado. Nosotras vamos a ir sin presión y a disfrutar de cada partido. Tenemos un grupo realmente complicado y es verdad que la clave va estar en la primera fase, pero lo que tenemos claro es que queremos llegar lo más lejos posible".



Pregunta (P): ¿Ve más factible repetir o superar la sexta posición de Río 2016?



Respuesta (R): "Eso creo que sí. Podemos mejorar el resultado de Río. Es verdad que nuestro sueño es ganar una medalla, pero somos conscientes que hay selecciones mucho más fuertes que la nuestra o con más presión. Aunque nos gustaría mejorar el resultado de Río y yo lo veo más factible".



Pregunta (P): Hablando más de un tema personal... ¿Cómo va la experiencia de ser madre? ¿Lo puede compaginar con el deporte de elite?



Respuesta (R): "Se puede compaginar, pero es verdad que es muy complicado porque al final no estas al 100% con tu hijo. En mi caso yo tengo mucha suerte porque mi marido me esta ayudando mucho. Al final, él está muy implicado en ser padre. Lo tienes que organizar muy bien, pero todo es posible. Además yo he querido demostrar que es posible ser madre y jugar al alto nivel. Es mucho sacrificio".



Pregunta (P): Dicen que a uno le cambia la vida la llegada de un hijo...



Respuesta (R): "Te cambia mucho la vida. A mí me ha dado este plus de tranquilidad y más en los momentos complicados".



Pregunta (P): Hace poco cambió de club en Rumania. Dejo el CSM Bucarest y fichó por el Bistrita. ¿Para cuándo su vuelta al balonmano español?



Respuesta (R): "En breve, en breve... Me gustaría volver, pero ahora afronto un nuevo proyecto en Bistrita que es un equipo que quiere crecer y tiene la ambición de jugar competición europea. Para mí es un reto bonito ayudar al equipo a intentar ganar la liga y luego jugar en Europa. Y el retorno espero que sea en un par de años y disfrutar mis últimos años de balonmano en España. Ojalá sea así".



Víctor Duaso