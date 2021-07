Jon Moncayola: ?Se puede disfrutar e intentar ganar el oro al mismo tiempo?

El jugador de Osasuna Jon Moncayola opina que el equipo español puede disfrutar de los Juegos Olímpicos de Tokio e "intentar ganar oro" en la que será su primera gran cita a nivel internacional.

El jugador confiesa en una entrevista con EFE su ilusión por estos Juegos Olímpicos, tras no haber acudido al Europeo sub-21 disputado el pasado en mayo por su positivo en covid-19, lo que para él fue un "chasco" pero también una ocasión que aprovechó para "cargar a tope las pilas".

"Creo que se puede disfrutar e intentar ganar el oro al mismo tiempo; ambas circunstancias no están reñidas?, sobre todo "teniendo en cuenta el equipazo que tenemos", dijo.

"Sin duda la situación de pandemia limitará las posibilidades de disfrute" porque "la vida en la Villa Olímpica, el contacto con grandes deportistas de otros países, las fotos con compañeros y aficionados" se echarán de menos, pero se hará lo que se pueda?, comenta Moncayola resignado desde el hotel de concentración de Benidorm.

El joven centrocampista encara su primera gran cita con el combinado nacional junto a unos compañeros a los que conoce bien: "conozco a la mayoría de la plantilla y tengo una gran confianza con ellos; se nota el buen ambiente que reina en la expedición".

?Sabiendo que a la cita acudirían jugadores de mayor edad, como Pau Torres o Merino, yo en principio no contaba con poder venir. A Luis de la Fuente le comuniqué en su momento que me encontraba bien físicamente por si se planteaba tenerme en cuenta?, explicó Moncayola, que acerca del grupo opinó que se "es un tremendo equipazo", con "jugadores muy conocidos y con un palmarés increíble, como Merino, Ceballos o Asensio".

"Está claro que estamos entre los grandes favoritos, pero habrá que ver cómo se adapta el equipo a una competición nueva y a temperaturas tan húmedas como las de Japón. Ojalá que volvamos con el oro?, remarcó, sobre el gran plantel que representará a España.

Moncayola adelanta que, sin importar el rival que tengan delante, España será "fiel" a su estilo de juego, siempre con el objetivo de "ir poco a poco ganando los partidos con solvencia".

Preguntado por la competencia con futbolistas como Merino, Zubimendi, Carlos Soler o Ceballos, indicó: "Somos 22 personas dispuestas a salir al campo y el míster decidirá quién tiene minutos en cada partido. Yo estaré preparado para ayudar cuando sea necesario, o a animar desde la grada para contribuir a que el equipo se mantenga unido como una piña".

El de Garínoain destaca la "buena" relación con su paisano y también canterano osasunista Mikel Merino: "Tenemos confianza, nos llevamos muy bien y sería una alegría ver a dos navarros criados en Tajonar manejando el centro del campo de la Rojita".

El jugador, que portará el dorsal número 15 en los Juegos de la capital japonesa subraya la buena gestión del vestuario por parte de su seleccionador, Luis de la Fuente. "Maneja bien los tiempos; sabe diferenciar los momentos de tensión y los de relajación y desconexión del trabajo de campo; no en vano son muchas las horas que pasamos juntos al día. Además, dirige las charlas con mucha solvencia", apuntó.

"Tengo 23 años; soy joven y me quedan muchos años en Osasuna y en el mundo del fútbol. Las oportunidades irán llegando, y, si dentro de un tiempo tengo la suerte de ir a la absoluta, sería perfecto. De lo contrario, habrá que seguir trabajando para conseguir el mejor palmarés", añadió.

Moncayola valora positivamente su gran temporada con Osasuna, en la que las lesiones le han respetado y que le ha permitido ser merecedor de "muchos minutos y mucha confianza" por parte de Jagoba Arrasate y Bittor Alkiza.

Su renovación con el conjunto navarro hasta el año 2031 fue una de las grandes y más esperadas noticias de la hinchada rojilla: "Es fruto de un acuerdo mutuo de confianza, de creer en el proyecto. Como en casa no se está en ningún sitio".

"El fútbol, para bien o para mal, cambia de un año a otro; ojalá pueda quedarme hasta 2031 en Pamplona disfrutando de familia, amigos, afición y equipo", declaró.

"No puedo negar que he recibido ofertas interesantes para iniciar nuevos proyectos. Soy de los que opinan que hay que valorarlo todo, pero quedarme fue una prioridad y estoy satisfecho porque he conseguido lo que quería", aclara sobre las "novias" que tentaron infructuosamente a una de las perlas de Tajonar.

En cuanto a la competición de Liga, que regresará el fin de semana del 14 de agosto, Moncayola cree que la nueva temporada servirá para "disfrutar mucho" de un Sadar reformado que supondrá un gran obstáculo para los equipos que visiten el coliseo rojillo, y espera estar "al pie del cañón" desde la primera jornada de Liga.

"Nuestro objetivo es la permanencia. Este año hemos sufrido bastante, pero si el equipo va bien, iremos a por todas. Hay proyecto", arenga el jugador a las masas rojillas que ya aguardan con impaciencia el partido ante el Espanyol.

Moncayola considera "seria" e importante su renovación y la de David García, con miras a la consolidación de un proyecto estable: "Si el equipo engancha varias permanencias seguidas, "por qué no vamos a soñar más alto" El club está creciendo mucho y no nos ponemos ningún límite".

"Siempre me fijé en jugadores míticos con grandes carreras como Patxi Puñal o César Cruchaga, y ahora que estoy en el primer equipo, intento aprender de Oier o Roberto Torres, de todos", dijo.