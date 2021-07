Joel González: ""El bronce de Río me sabe casi igual que el oro de Londres"

Madrid, 16 jul (EFE).- Una medalla de broce puede ser más valiosa que una de oro si el esfuerzo para lograrla ha sido mayor. Eso opina el taekwondista español Joel González de sus dos metales olímpicos: no sabría con cuál quedarse.



"Yo siempre digo que el bronce en Río me sabe casi igual que el oro en Londres. ¿Por qué? Porque cuando todo el mundo pensaba que no lo iba a hacer, lo conseguí. Lo conseguí por mí mismo", afirma cuando hace balance de su carrera.



El deportista de Figueres ganó el oro en la categoría de -58 kg en los Juegos de Londres. El siguiente ciclo olímpico, lejos de una celebración, fue un rosario de lesiones: una operación de rodilla en 2013 y una recaída en 2015. Pese a todo, se clasificó para los Juegos de Río en -68 kg.



"Después de conseguirlo todo y de lesionarme, teniendo una oportunidad de trabajo muy buena decidí volver desde abajo y luchar otra vez por estar arriba de todo. Me demostré a mí mismo que podía luchar por mis sueños", dice Joel.



"Esto que te voy a decir creo que no lo saben más que Carmen Muñoz (representante) y mi familia. Dos meses antes de Río casi me vuelvo a romper la rodilla y tuvimos que mantenerlo todo en secreto para que los rivales no supieran que estaba tan lesionado", relata el medallista, retirado de la competición desde hace un mes.



"Corría 15 metros y me tenía que parar a la mitad. Únicamente podía andar, no podía correr en ningún momento. El calentamiento lo hice andando y estirando bien. Tenía que aparentar que estaba al cien por cien, aunque no lo estuviera; y jugármela en los últimos 40 segundos, con la presión psicológica que supone que jamás se te vaya un combate porque no vas a poder responder", destaca de aquella participación en Río.



Doblegó al croata Filip Grgic en octavos de final y en cuartos al mongol Temuujin Purevjav. En la siguiente ronda cayó ante el jordano Ahmad Abughaush.



"Se me escapó la semifinal, pero acabé ganando el combate por el tercer y cuarto puesto (ante el venezolano Edgar Contreras). Fue demostrarme a mí mismo que la estrategia es fundamental en la vida y que si tú mismo te lo crees, y si tienes un equipo al lado que te apoya, puedes llegar muy lejos".